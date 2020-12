Videogioco del 2020, la scelta della community di GameDivision [SONDAGGIO]

Dopo i The Game Awars 2020, che hanno decretato The Last of Us Part II come il vincitore assoluto dell’edizione, è arrivato il momento dell’immancabile gioco dell’anno targato GameDivision. Entro la fine del mese arriverà la scelta videoludica dell’anno da parte della nostra redazione, ma da oggi fino al prossimo 22 dicembre 2020, avrete l’opportunità di votare il vostro personale gioco dell’anno 2020.

Per l’occasione abbiamo selezionato nove titoli, che potrete votare attraverso un sondaggio con l’apposito form su Google. I giochi scelti sono:

DOOM Eternal

Ori and the Will of The Wisps

Microsoft Flight Simulator

Ghost of Tsushima

The Last of Us Parte II

Hades

Final Fantasy VII Remake

Animal Crossing New Horizons

Half Life Alyx

L’anno scorso il vincitore della community fu Death Stranding, che tra le tante cose vinse anche il premio redazionale come miglior gioco del 2019, riuscendo a battere capolavori come Resident Evil 2 Remake e Sekiro.

Quest’anno però sarà tutto diverso, perché il 2020, nonostante la pandemia, è stato un anno di grandi uscite e capolavori indimenticabili. Scegliere non è quindi semplice, ma vi invitiamo ad esprimere la vostra idea più soggettiva.

Attraverso questo link potrete selezionare la vostra preferenza, ovviamente ne potrete scegliere soltanto uno. Una volta fatto, vi invitiamo a indicare la vostra decisione nello spazio riservato ai commenti, magari raccontandoci il motivo della vostra scelta.

Lo scopo è quello di generare una discussione pacifica e intelligente sulle meravigliose produzioni che abbiamo avuto modo di apprezzare durante questo turbolento anno, magari facendoci presente dei titoli che vi hanno entusiasmato, ma che non sono presenti in questa lista.

Una delle immagini più potenti di The Last of Us Part II

Stiamo già lavorando ad un format ancora più grande per il prossimo anno, con l’idea di estendere i sondaggi anche a diverse altre categorie, esterne al mero GOTY. L’invito è quindi quello di partecipare.

Fateci sapere che cosa ne pensate e il vostro voto, siamo curiosi di leggere le opinioni di tutti.