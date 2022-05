Qualche giorno fa Blizzard ci ha invitato a partecipare a un evento, in remoto, privato per assistere alla sua nuova creazione per dispositivi mobile. Pe quanto il nostro amore per Heartstone rimanga incondizionato, anche al netto dei numerosi alti e bassi di cui si è fregiato nel corso degli anni, e quanto abbiamo potuto provare di Diablo Immortal, nelle diverse fasi di test a cu abbiamo partecipato, ci abbia decisamente convinto, dobbiamo ammettere che partiamo sempre leggermente prevenuti quando si parla di grosse compagnia che si cimentano con produzioni pensate esclusivamente per dispositivi mobile.

Blizzard, però, è stata in grado di far svanire ogni dubbio fin dai primi momenti della presentazione di Warcraft Arclight Rumble, un tower defense dedicato all’universo più iconico fra i molteplici realizzati, nel croso degli anni, dalla software house di Irvine. In una manciata di minuti, Adam Kugler (Associate Game Diector) e Justine Hamer (Senior 3D Artist), sono stati in grado di presentarci una produzione goliardica, autocelebrativa il giusto, apparentemente fresca e galvanizzante per ogni fan di World Of Warcraft… il tutto correlato da una costante ironia costellata da una serie di citazioni all’oramai celebre “Chaosposting Meme”.

Foto generiche

Fra un KABOOM, un POW e un’aggiunta al Chaos Counter, presente in sovraimpressione per tutta la durata del video, Adam e Justine hanno mostrato un Tower Defense atipico, apparantemente stratificato e realizzato con una cura che non ci aspettavamo, in tutta onestà, di ritrovare nuovamente in una produzione mobile targata Blizzard.

Warcraft Archlight Rumble offre un canovaccio molto semplice e, per certi versi, similare a quello proposto da Heartstone. In una locanda di Azeroth si trova un macchinario molto particolare, a metà strada fra il flipper e il cabinato arcade, il quale, una volta inserita una semplice moneta, permette al giocatore di cimentarsi in una partita ad Arclight Rumble: un tower defense primordiale, dove delle miniature raffiguranti i personaggi più caratteristici dell’universo di warcraft, si daranno battaglia su differenti campi di battaglia, tentando di distruggere, o difendere, la propria “Barrack”.

All’interno di ogni mappa saranno presenti, oltre a delle planimetrie pensate per favorire le differenti strategie che il giocatore vorrà elaborare, i “Meeting Point”, le iconiche “Guardian Tower” e delle “Gold Vein” che, se distrutte, favoriranno risorse, e ricchezze, che il giocatore potrà investire durante la partita.

Foto generiche

Artisticamente, Warcraft Archlight Rumble, si presenta colorato, curato e con uno stile goliardico e disimpegnato. Le miniature dei vari personaggi, e razze, che popolano da decadi il mondo di Azeroth, sono tutte realizzate con uno stile a metà strada fra il “plasticoso”, tipico dei giocattoli, e lo stile “chibi” che caratterizza, abitualmente, le produzioni meno serie ispirate a brand di successo.

La visuale di gioco è, ovviamente , isometrica e caratterizzata dalla canonica telecamera che cattura l’azione dall’alto. L’interfaccia di gioco si presenta pulita e immediata, perfetta per essere fruita su schermi di dimensioni variabili e in grado di permettere un’ottima comprensione dell’azione di gioco.

In termini contenutistici, Warcraft Archlight Rumble, ci è stato presentato in maniera davvero convincente. Al lancio, che al momento in cui stiamo scrivendo risulta come “imminente”, avrà a disposizione: 60 miniature da colleizonare, 70 mappe su cui giocare, una campagna per giocatore singolo che terrà impegnati per alcune decine di ore e una rotazione settimanale dei tre Dungeon (che rappresentano una delle sfide end-game) disponibili al lancio del gioco.

Foto generiche

Oltre ai contenuti elencati poc’anzi, Warcraft Archlight Rumble, offrirà anche una serie di misisoni giornaliere, e settimanali, che permetteranno di ottenere esperienza per le varie miniature in nostro possesso e valuta di gioco da spendere all’interno del titolo. Il modello di vendita di Warcraft Archlight Rumble è, l’oramai rodato, Free To Play che, al netto di una base di contenuti disponibili per tutti i giocatori, permetterà, come da prassi, di espandere la propria collezione semplicemente giocando e guadagnando valuta in-game o attraverso l’acquisto dei vari personaggi tramite microtransazioni.

Al momento, ovviamente, non possiamo sbilanciarci su una valutazione né della solidità del modello economico ideato da Blizzard, né del bilanciamento fra le varie miniature presenti in Warcraft Archlight Rumble. Quello che, però, possiamo già dirvi è che la varietà non sembra mancare nella nuova produzione di Blizzard.

Ognuna delle miniature presenti nel gioco offre abilità univoche e situazioni specifiche in cui si rivelerà più utile. Ognuna delle statuette, inoltre, potrà guadagnare esperienza in maniera individuale, salendo di livello e diventando più performante (specialmente nelle attività PVP).

Foto generiche

Tutti questi aspetti, che possiamo capire che semplicemente letti attraverso a uno schermo potrebbero non risultare così differenti dalle numerose produzioni similari già presenti sul mercato, ci hanno davvero convinto della qualità di Warcraft Archlight Rumble, specialmente la sua forte volontà di non prendersi sul serio, dimostrandosi in grado di comprendere perfettamente l’identità che una produzione mobile dovrebbe avere e riuscendo a trasmetterci, fin da questa sua anteprima a porte chiuse, uno stile e una caratterizzazione che, siamo sicuri, conquisterà chiunque vi si approccerà.

Al momento, ci ripetiamo, non è ancora stata dichiarata la data di uscita di Warcraft Archlight Rumble ma è possibile pre-registrarsi, all’indirizzo warcraftrumble.blizzard.com, per poter tentare la sorte e venire estratti per partecipare ai primi server test a cui il gioco verrà sottoposto nelle prossime settimane.