Nel corso delle ultime settimane, Blizzard Entertainment aveva annunciato di essere al lavoro su una versione mobile di Warcraft. Ora, a distanza di quell’annuncio, sappiamo quando avverrà il reveal del gioco. A comunicarlo ci ha pensato la stessa Blizzard, sui suoi canali social nel corso delle ultime ore.

La data del reveal di Warcraft per i device iOS e Android è fissata per il 3 maggio 2022 alle ore 19:00 italiane. L’annuncio è arrivato, stranamente, dall’account di Hearthstone, il popolare gioco di Blizzard basato sulle carte collezionabili. “Unitevi a noi per scoprire un gioco mobile basato sull’universo di Warcraft”, si legge nel cinguettio lanciato dal team di sviluppo.

I rumor su un gioco mobile basato sulla popolare IP di Blizzard circolano oramai dal 2018. Inizialmente, secondo alcune voci di corridoio, il titolo sarebbe stato molto simile a Pokémon Go, con un concept basato sulle battaglie in giro per le proprie città. Il team di sviluppo ha dichiarato che sta lavorando a diversi giochi per iOS e Android, dunque questa sorta di concept non si può escludere a priori. Ovviamente però non c’è nessuna indicazione che il gioco che verrà presentato il 3 maggio 2022 sarà proprio quello.

Join us for the reveal of a new mobile game set in the @Warcraft Universe. May 3rd

10am PT

https://t.co/ydd3sO9fTu pic.twitter.com/gyruM9JU8x — Hearthstone (@PlayHearthstone) April 28, 2022

Con il reveal del “nuovo” Warcraft fissato per il 3 maggio 2022, questo periodo è sicuramente molto impegnativo per Blizzard. Nel corso degli ultimi mesi, infatti, la software house ha confermato di essere al lavoro su un nuovo survival e ha lanciato la beta di Overwatch 2 (che ha fatto registrare grandi numeri su Twitch). Infine, il team di sviluppo ha svelato anche la data di uscita di Diablo Immortal per iOS e Android, confermandone l’arrivo su PC inizialmente in fase di open beta. Le novità sono dunque tantissime e sembrano non avere intenzione di fermarsi. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutti gli aggiornamento in dirittura d’arrivo dal mondo dei videogiochi.