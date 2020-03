Warface raggiunge un milioni di giocatori su Nintendo Switch

Warface, lo sparatutto sviluppato da Crytek, dal lancio su Nintendo Switch avvenuto a febbraio ad oggi ha raggiunto la quota di un milione di giocatori, stando a quanto confermato dal publisher My.Games.

Secondo le statistiche riportate, i giocatori su Switch hanno completato 495,387 partite in PVP le cui ore di gioco superano gli 83.000 giorni, seguito poi dalle missioni PvE con 1,285,309 partite e dalle Speciale Operations con 148,507 partite completate. A questo proposito gli sviluppatori si sono detti molto soddisfatti di questo risultato tanto che continueranno a lavorare al titolo per Switch introducendo dei nuovi contenuti e delle nuove sfide settimanali che arriveranno con il nuovo aggiornamento previsto per questa estate in contemporanea su PlayStation 4, Xbox One e PC.

Per chi si fosse perso questo titolo, Warface è un free-to-play sviluppato inizialmente da Crytek, autori della celebre saga di Crysis e del più recente Hunt The Showdown. Questo progetto ludico fece il suo debutto nel 2012 su PC e Xbox 360 ma successivamente venne poi preso in gestione da My.Games, il publisher specializzato nei giochi multiplayer online. Il titolo con il proseguire negli anni riuscì ad ottenere un notevole successo grazie proprio al porting sulle attuali console di generazione.

Inoltre My.Games un po’ di tempo fa ha comunicato di essere intenzionato a voler portare Warface su PlayStation 5 e Xbox Series X, al momento l’informazione condivisa sarebbe solo una un’idea concettuale, dato che lo sviluppo del porting sulla nuova generazione di console non è ancora iniziato.

Warface è un titolo che sulla console di Nintendo si dimostra essere un free-to-play di altissimo livello, per tanto se ancora non aveste avuto modo di poterlo giocare, vi invitiamo calorosamente a provarlo in questi giorni. Per ulteriori informazioni rimanete come sempre sintonizzati sul nostro sito.