Warhammer 40K: Rites of War è gratis su GOG, corri a riscattarlo

Il panorama videoludico non dimentica i suoi classici, e lo dimostra ancora una volta GOG con una delle sue iniziative di preservazione digitale che coincide con l'evento annuale dedicato all'universo creato da Games Workshop. In occasione del ritorno del Warhammer Skulls Showcase, la piattaforma di distribuzione digitale ha deciso di offrire gratuitamente ai giocatori PC un titolo che rappresenta un pezzo di storia del gaming strategico. Si tratta di Warhammer 40,000: Rites of War, strategico a turni del 1999 che permette ai giocatori di assumere il controllo della fazione degli Eldar in una campagna di 24 missioni contro la minaccia dei Tiranidi.

Pubblicato originariamente alla fine degli anni '90, Warhammer 40,000: Rites of War rappresenta una delle prime trasposizioni digitali dell'universo distopico creato da Games Workshop. Il gioco si distingue per la sua natura di strategico a turni profondo, che rispecchia fedelmente le meccaniche del gioco da tavolo da cui trae ispirazione. La campagna principale pone il giocatore nei panni degli enigmatici Eldar, una delle razze più antiche e tecnologicamente avanzate dell'universo di Warhammer 40,000.

La scelta di rendere disponibile gratuitamente questo titolo non è casuale. GOG ha infatti inserito Rites of War nel suo Preservation Program, un'iniziativa dedicata al mantenimento e alla fruibilità dei classici videoludici che altrimenti rischierebbero di scomparire nell'oblio digitale. Questa operazione permette alle nuove generazioni di giocatori di scoprire titoli fondamentali per l'evoluzione del medium, adattati per funzionare sui sistemi operativi moderni.

Per ottenere una copia gratuita di Warhammer 40,000: Rites of War, il processo è estremamente semplice. È sufficiente visitare la pagina dedicata sul sito di GOG e cliccare sul pulsante "Add to library". L'unico requisito richiesto è l'accettazione della ricezione delle comunicazioni di marketing da parte della piattaforma, un piccolo compromesso per accedere a un classico della strategia. Una volta completata questa procedura, il gioco sarà permanentemente associato all'account dell'utente, senza limitazioni temporali di accesso.

L'iniziativa si inserisce nel contesto più ampio del Warhammer Skulls Showcase, l'evento annuale dedicato agli appassionati dell'universo creato da Games Workshop, durante il quale vengono tradizionalmente annunciati nuovi titoli e aggiornamenti relativi alle proprietà intellettuali di Warhammer e Warhammer 40,000 (potete acquistare Space Marine 2 in sconto su Instant Gaming). Per gli appassionati di strategia e per i collezionisti digitali, questa rappresenta un'opportunità da non perdere per arricchire la propria libreria con un pezzo di storia videoludica.