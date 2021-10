Warner Bros avrà il suo Smash Bros e potrebbe essere free-to-play

Nel corso del weekend vi abbiamo riportato come Warner Bros. sia al lavoro su un picchiaduro molto simile a Super Smash Bros., con personaggi appartenenti a diversi franchise di proprietà della casa di produzione statunitense come ad esempio Tom & Jerry, Batman e Fred Flinstone. Oggi Jeff Grubb, giornalista di GamesBeat, ci riporta altri interessanti dettagli per quanto riguarda la possibile distribuzione e il gioco vero e proprio.

Il picchiaduro di Warner Bros. non sarebbe in sviluppo da NetherRealm, almeno secondo Grubb. Il titolo, ancora non confermato, sarebbe nelle mani di WB Interactive e sempre stando al giornalista e insider sono già stati testati alcuni prototipi da parte della software house. Il nome del gioco sarebbe Multiversus e per lo sviluppo Warner Bros. non avrebbe concesso un budget gigantesco, tutt’altro. Tutto ciò potrebbe non rapopresentare un grosso problema, visto che Nickelodeon All-Star Brawl ha dimostrato come non sono necessari grandi investimenti per questo genere di titoli.

La parte più interessante del progetto Multiversus (di cui il nome potrebbe essere soggetto a cambiamenti) è sicuramente la sua distribuzione. Secondo Grubb, infatti, Warner Bros. avrebbe già pensato di renderlo free-to-play, quindi accessibile a tutti. I guadagni dunque potrebbero arrivare magari con la distribuzione di DLC e lo stesso Grubb ha già affermato che potrebbero essere previsti l’aggiunta di personaggi dai due film di Space Jam, “inclusa una stella NBA ancora in attività”.

Come di consueto, vi ricordiamo che siamo nel campo dei rumor e delle speculazioni. La formula Super Smash Bros. è stata però oramai collaudata anche da altri team di sviluppo e da altri publisher, in alcuni casi con successo. La possibilità che Warner Bros. utilizzi il suo vasto carnet di personaggi tra film, licenze e cartoni animati per un progetto del genere potrebbe dunque non essere totalmente campata per aria. Se c’è qualcosa di vero, state tranquilli: il tutto potrebbe essere confermato nei prossimi mesi, magari su un palco importante come quello dei The Game Awards.