Warner Bros sta vendendo la sua divisione videoludica?

Secondo un report della nota testata giornalistica americana, la CNBC, pare che AT&T abbia messo in vendita Warner Bros Interactive Entertainment, la sua divisione legata ai videogames. Secondo alcune fonti ignote, inoltre, Interactive Entertainment, potrebbe aver ricevuto una proposta pari a circa 4 miliardi di dollari dagli acquirenti e tra gli interessati all’acquisto della divisione, si sarebbero proposte tre compagnie: Take-Two, Electronic Arts e Activision Blizzard.

Ma la natura di queste trattative sono private e i portavoce di AT&T, Take-Two, EA e Activision non hanno rilasciato dichiarazioni al momento, né hanno risposto alle domande poste dai giornalisti. Inoltre, nessun accordo al momento sembra esser imminente o, comunque, garantito, ma sicuramente qualcosa bolle in pentola per le sorti di Warner Bros Interactive Entertainment.

Alcuni titoli e serie videoludiche note, come Harry Potter, Game of Thrones, The Lego Movie, Mortal Kombat, sono di proprietà intellettuale della Warner Bros e – sebbene quest’ultime passeranno nelle mani dell’acquirente – alcune fonti non identificate ritengono che, con un accordo, AT&T potrebbe ottenere una licenza commerciale, con la quale avrebbe il diritto di continuare a percepire entrate e profitti dai vari giochi prodotti dalla divisione. In aggiunta, l’ipotetico acquirente annetterà alle sue proprietà anche prestigiosi studi che al momento fanno parte di Warner Bros, come Rocksteady, NetherRealm e Travellers Tales – e che, oltretutto, stanno anche lavorando a grosse produzioni videoludiche negli ultimi periodi.

Dopo l’acquisizione di Warner Bros Interactive Entertainment, è possibile che saranno finanziati nuovi sviluppi, ma anche che molte cose relative a vecchie produzioni, in futuro, cambieranno, prendendo una strada diversa. Sebbene la loro identità non sia stata espressamente svelata, le fonti che hanno contribuito alla diffusione di questi rumor sono ritenute affidabili. Tuttavia, tali argomentazioni sono frutto di indiscrezioni ancora da confermare. Pertanto, invitiamo i lettori a prendere con cautela queste notizie e attendere una conferma ufficiale.