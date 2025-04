L'ex CEO Nintendo critica le nuove strategie dell'azienda

Il dibattito sui prezzi di Nintendo Switch 2 e Mario Kart World ha acceso gli animi nella comunità videoludica, ma è il terzo elemento di questa controversia a suscitare particolari perplessità tra gli appassionati. La decisione di Nintendo di non includere gratuitamente il "Welcome Tour" con la nuova console rappresenta una scelta che molti considerano incomprensibile, soprattutto alla luce delle precedenti strategie commerciali dell'azienda. Dopo un periodo di silenzio, la casa di Kyoto ha tentato di giustificare questa decisione parlando di "prezzi variabili" e sottolineando "la quantità di cura e lavoro che il team ha dedicato" al progetto, spiegazioni che non sembrano aver placato le critiche della community.

In questo contesto di crescente malcontento, l'ex CEO di Nintendo of America, Reggie Fils-Aimé, ha fatto sentire la sua voce, seppure in modo indiretto e particolarmente sottile. Senza mai menzionare esplicitamente la controversia attuale, Fils-Aimé ha condiviso sui social media alcuni video significativi tratti da sue precedenti interviste, in cui raccontava le battaglie interne che dovette affrontare per convincere i vertici Nintendo, incluso Shigeru Miyamoto, a includere giochi gratuiti con le console.

Il primo video riguarda la decisione di abbinare Wii Sports alla console Wii, una scelta che fu applicata ovunque tranne che in Giappone. La seconda clip si concentra, invece, sull'inclusione di Wii Play con il Wii Remote. Fils-Aimé ha poi completato questa sequenza con un terzo video, introducendolo semplicemente con la frase "ed ecco i risultati" – un chiaro riferimento al successo commerciale ottenuto grazie a queste strategie di bundling.

La mossa comunicativa dell'ex dirigente appare come una velata critica alla strategia attuale di Nintendo. Senza pronunciarsi direttamente sulla questione, Fils-Aimé sembra suggerire che includere gratuitamente il Welcome Tour avrebbe potuto generare risultati positivi simili a quelli ottenuti con Wii Sports e Wii Play. Questi titoli, pensati per mostrare le potenzialità dell'hardware, avevano infatti contribuito significativamente alla diffusione delle rispettive console, introducendo nuovi giocatori all'ecosistema Nintendo.

Il messaggio implicito è chiaro: software dimostrativi come il Welcome Tour, progettati per evidenziare le caratteristiche innovative di una nuova console, potrebbero avere maggior valore strategico se offerti gratuitamente, fungendo da porta d'ingresso per l'acquisto successivo di altri titoli. Un approccio che altre aziende, come Sony con Astro's Playroom per PlayStation 5, continuano a seguire con successo.