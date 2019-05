Wolfenstein: Youngblood, nuovo trailer gameplay

Il canale YouTube ufficiale di PlayStation ha pubblicato un breve ma dinamico trailer di gameplay dell'attesissimo Wolfenstein: Youngblood!

Uno dei titoli più attesi dei prossimi mesi è sicuramente Wolfenstein: Youngblood, spin-off della celebre saga atteso su Xbox One, PlayStation4, Nintendo Switch e PC il prossimo 26 Luglio. A poco più di due mesi dal lancio, e con l’E3 di Los Angeles in mezzo, manca veramente poco prima di poter mettere le mani sopra al titolo Bethesda.

Per ingannare l’attesa il canale ufficiale della console Sony ha rilasciato recentemente un nuovo video gameplay per Wolfenstein: Youngblood. In poco più di trenta secondi di video, nonostante sia difficile farsi un’idea precisa del prodotto finale, si può infatti osservare una grande dinamicità degli scontri e la presenza congiunta delle due protagoniste.

Ambientato 19 anni dopo le vicende narrate da Wolfenstein II: The New Colossus, Youngblood ci metterà nei panni di Jess e Soph, le figlie gemelle dell’eroe di guerra B.J. Blazkowicz. Nel 1980 le due sorelle si dovranno infatti gettare in una pericolosissima missione alla ricerca dell’amato padre, scomparso in una Parigi occupata dalla macchina da guerra nazista.

A occuparsi dello sviluppo di Wolfenstein: Youngblood oltre a MachineGames saranno anche i creatori di Dishonored, ossia Arkane Studios. Questa particolare collaborazione porterà al titolo a variare la propria formula di gioco, approcciando un level design più aperto e simile a quello dei Dishonored.

Tale cambiamento avrà profonde ripercussioni sul titolo, con una trama che si rivelerà più leggera, sia per quanto riguarda la durata che i toni, ma con un maggior numero di parti giocate. Meno trama e più azione ci aspettano quindi in questo spin-off della storica saga.

