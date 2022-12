Chris Metzen js, popolarissimo sviluppatore al centro di World of Warcraft, tornerà a lavorare con Blizzard Entertainment, nello specifico con il videogioco che lo ha reso noto alla community degli appassionati. L’annuncio ufficiale di questa “reintegrazione” è arrivato giovedì direttamente da John Hight, General manager di WoW.

Per chi non lo sapesse o ricordasse, Chris Metzen è stato uno dei creativi centrali nella creazione di World of Warcraft, avendo delineato gran parte delle caratteristiche culturali, storiche e narrative di questo gigantesco videogioco. Il suo contributo, interno alla Blizzard, è andato avanti fino al 2016 (all’epoca era vicepresidente senior per lo sviluppo della storia e del franchise), avendo diretto anche altri progetti fino al ritiro dalle scene.

In base a quanto recentemente riportato da polygon.com Metzen è stato reintegrato nel ruolo di consulente creativo per World of Warcraft. Il suo attuale lavoro, quindi, riguarda sia il presente del franchise che i futuri passi avanti (parlando di nuovi MMORPG ricordiamo che i fan di WoW sono rimasti in sospeso con un progetto che non ha visto la luce ancor prima della sua stessa ufficializzazione).

“È con grande gioia che annuncio che Chris Metzen è entrato a far parte del Warcraft Leadership Team come Creative Advisor. La sua iniziale attenzione sarà su World of Warcraft, poi il lavoro si espanderà ad altri progetti in questo franchise in crescita. Chris era uno dei membri del team originale che lavorava all’universo del gioco quando iniziò nel 1994, e siamo così felici di riunirlo con il mondo che ha contribuito a creare”, si legge in una dichiarazione pubblicata da John Hight sul sito di Blizzard.

Non ci resta, dunque, che attendere nuovi dettagli in merito alla situazione. Riuscirà Metzen a trasformare l’esperienza attuale di World of Warcraft (che di recente si è trasformata attraverso una nuova espansione) facendola tornare ai fasti di un tempo?