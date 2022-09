Ci siamo: in queste ore Blizzard è finalmente tornata a parlare del futuro prossimo di World of Warcraft, con il popolare MMORPG che tornerà molto presto a proporre nuovi corposi contenuti. Diversi mesi fa Blizzard aveva annunciato la nuova espansione di WOW Dragonflight, la quale permette ai giocatori di esplorare la mitologia di queste meravigliose creature all’interno del mondo di Azeroth. Ora, dopo il bellissimo trailer d’annuncio, Blizzard ha annunciato la data di lancio di questa nona espansione.

World of Warcraft Dragonflight uscirà in tutto il mondo il 28 novembre 2022, e permetterà agli appassionati del noto MMORPG di scoprire le Isole dei Draghi ed esplorare quattro nuove zone, ognuna dedicata a ciascuno degli antichi Stormi dei Draghi. Andando a risvegliare le Isole dei Draghi, torneranno anche degli antichi segreti dimenticati di questa frazione del mondo, e i giocatori verranno portati a esplorare i luoghi dell’espansione sia per cielo che per terra.

In tutto questo, non mancheranno ovviamente anche una serie di novità legate al gameplay, con Dragonflight che aggiungerà all’esperienza di gioco di World of Warcraft una nuova abilità chiamata Volo Draconico. Questa novità consente ai giocatori di spiccare il volo per le Isole dei Draghi in sella a un drago personalizzato. Ci saranno anche milioni di combinazioni diverse per creare il proprio drago, così da rendere ancora più unico il vostro compagno di avventure.

Insieme all’annuncio della data di lancio di World of Warcraft Dragonflight, Blizzard ha pubblicato anche un nuovo trailer che ci mostra una serie di sequenze cinematiche e in game di questa nuova espansione. Ci siamo quasi, quindi: manca sempre meno e potremo finalmente tornare a popolare il fantastico mondo di WOW insieme a delle creature tanto magnifiche quanto maestose. L’appuntamento sarà per il prossimo 29 novembre, quando Dragonflight aprirà le proprie porte a milioni di appassionati in tutto il mondo.