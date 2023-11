Worldsoul Saga, il nuovo arco narrativo di World Of Warcraft è ufficiale

Nel corso della Opening Ceremony del BlizzCon 2023, i fan di World of Warcraft sono stati sorpresi da un grande annuncio: l'arrivo di un nuovo, e lungo, arco narrativo chiamato "World of Warcraft: Worldsoul Saga."

Questa epica saga si svilupperà attraverso tre espansioni, promettendo di stravolgere, nuovamente, le carte in tavola sia in termini narrativi che di gameplay.

La prima parte di questa epica saga si intitola "World of Warcraft: The War Within." Qui, i giocatori verranno immersi nel cuore di Azeroth e avranno l'opportunità di entrare in contatto con le antiche civiltà che popolano questa incredibile terra.

Questa parte promette di portare i giocatori in un viaggio straordinario all'interno del mondo di gioco, rivelando nuove storie e segreti custoditi nel profondo.

Blizzard ha anche condiviso un trailer cinematografico, e indubbiamente epico, per annunciare questa nuova saga e, in particolar modo, la prima espansione.

La seconda parte dell'arco narrativo si chiama "World of Warcraft: Midnight." Qui, i giocatori affronteranno le oscure forze del Vuoto che minacciano Azeroth. Dovranno unire le forze e lavorare insieme per sconfiggere questa minaccia.

Questa parte dell'espansione promette avventure emozionanti e sfide impegnative mentre i giocatori cercano di contrastare il Vuoto e proteggere il loro mondo.

La terza parte dell'arco narrativo, "World of Warcraft: The Last Titan," riporterà i giocatori nel vecchio mondo, dove assisteranno al ritorno dei titani. Durante questa fase, i giocatori avranno l'opportunità di scoprire le intenzioni dei titani e apprendere di più sulla natura stessa di Azeroth.

Questa parte promette di rivelare segreti e misteri profondi, offrendo una prospettiva unica sulla storia del mondo di gioco.

Nel corso dei prossimi mesi, Blizzard mostrerà ulteriori dettagli sulla prima espansione, "The War Within," preparando i giocatori per l'epica avventura che li attende.

Con questa nuova saga, World of Warcraft continuerà a intrattenere i suoi fan con storie coinvolgenti e mondi affascinanti, per i prossimi anni a venire, attraverso uno dei capitoli più ambiziosi del celebre MMO di Blizzard.