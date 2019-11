WWE 2K20, dopo l’ultima patch molti giocatori stanno perdendo i propri salvataggi

Non sembrano proprio volersi fermare le cattive notizie riguardo WWE 2K20, episodio annuale della celebre serie sportiva basata sulla società di wrestling più famosa del pianeta. Dopo un avvio a dir poco claudicante, con bug e glitch che martoriavano i giocatori nei primi giorni dopo il lancio, la situazione sembrava essersi pian piano tranquillizzata ma l’ultima patch 1.03 ha purtroppo portato con sé nuovi problemi.

In seguito a tale update, infatti, sono numerosi gli utenti che stanno segnalando sui vari social network di essersi trovati i propri salvataggi corrotti. Un fatto che, come purtroppo ben saprete, causa la perdita di tutti i dati di gioco, costringendo il giocatore a ricominciare da zero la propria esperienza con il titolo.

WARNING: Installing Patch 1.03 on PC will corrupt your game save and cause you to loose all data.@2KSupport @WWEgames is there anything that can be done to avoid this?#WWE2K20 pic.twitter.com/5bYHAVRye8 — 🎄 SmackTalks 🎄 #WWE2K20 (@SmackNetwork) November 21, 2019

Ad oggi 2K non è ancora ufficialmente intervenuta sulla questione ma sembrerebbe proprio che il titolo sia stato riportato di fretta e furia alla versione precedente, la 1.02, proprio per mettere una pezza momentanea a tale fastidiosa problematica.

Purtroppo, non essendo ancora intervenuta 2K sulla questione come precedentemente accennato, non è quindi ancora chiaro se i salvataggi corrotti potranno essere recuperati in qualche modo o, ancora, se c’è qualche procedura particolare da evitare per non incorrere in tale eventualità.

Che ne pensate di questa notizia, avete acquistato anche voi WWE 2K20 o siete rimasti dei semplici spettatori inermi delle vicende di questo titolo? Siete dei grandi appassionati della saga e della disciplina o il wrestling non ha mai fatto per voi? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!