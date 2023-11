Xbox: abbiamo importanti annunci in arrivo ai TGA

Per chi non lo sapesse, nella notte che farà da ponte tra il 7 e l'8 dicembre, andranno in scena i The Game Awards, l'evento dedicato ai premi dei videogiochi usciti durante tutto l'anno. Durante la diretta verranno anche mostrati nuovi trailer e annunci di titoli e prodotti in arrivo nei mesi successivi e a quanto sembra Xbox avrà un ruolo importante in questo.

Xbox promette infatti di essere protagonista con annunci importanti e consiglia a tutti di guardare l'evento.

È da qualche anno che la parte gaming di Microsoft è particolarmente presente a questo tipo di evento, dapprima con la presentazione della propria Xbox Series X e successivamente con trailer quali Perfect Dark ed Hellblade II.

Non sappiamo nel dettaglio quali potrebbero essere questi "annunci importanti", ma è chiaro che se anche Xbox si sbilancia, è possibile che sia qualcosa di davvero interessante.

L'ipotesi più concreta è la data di uscita di Hellblade II, previsto per arrivare nei primi mesi del 2024. Ma è chiaro che ci sono anche forti possibilità di vedere un paio di world premiere, come Indiana Jones e l'attesissimo nuovo Gears 6 di The Coalition.

Ci sarebbe anche la possibilità di vedere il nuovo pad con feedback aptico che dovrebbe far parte della nuova Xbox Slim prevista per la fine del 2024, o semplicemente la diffusione dei giochi Activision-Blizzard sul Game Pass.

Insomma, le possibilità sono davvero tante anche riflettendo sul fatto che Xbox detiene una grande quantità di giochi in sviluppo, non è poi così improbabile una presenza davvero imponente da parte del colosso americano.

Ora non resta ovviamente che attendere l'evento.