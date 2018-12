Xbox “Anaconda”: è questo il nome del nuovo Dev Kit di Xbox?

Che Microsoft stia lavorando a una console di nuova generazione non è un segreto. Non solo l’avremmo capito da soli, visto che siamo ormai a cinque anni dall’uscita dell’attuale generazione, ma il capo di Xbox, Phil Spencer, l’ha confermato durante l’E3 2018. Certo, non abbiamo informazioni ufficiali più approfondite, ma i rumor non si sono sprecati. Tutti ormai siamo abituati a sentire parlare di “Xbox Scarlett”.

Sempre restando in tema di nomi, pare che l’attuale dev kit (ovvero il pacchetto di strumenti dedicati esclusivamente agli sviluppatori) sia chiami “Anaconda“. L’informazione arriva tramite Twitter da Jez Corden, senior editor presso Windows Central. Possiamo vederlo qui sotto.

The next-gen Xbox/dev kit is codenamed "Anaconda," in-keeping with the reptile theme. (Current dev kit is Chuckwalla, previous was Durango). — Jez-chan uwu~ (@JezCorden) December 13, 2018

Come potete leggere, pare che il nome appartenga allo stesso tema dei precedenti dev kit: i rettili. Infatti, Corden afferma che il dev kit attuale si chiami “Chuckwalla” (una grossa lucertola presente negli Stati Uniti e in Messico) mentre il precedente fosse “Durango” (una lucertola tipica, appunto, dello stato messicano del Durango).

Ovviamente non si tratta di informazioni ufficiali e dobbiamo trattarle come pure speculazioni. Certamente è un dettaglio curioso. Diteci: giochereste con una Xbox Anaconda? Ha un certo fascino, no?