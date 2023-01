Se la notizia dell’aumento di PS5 e dei giochi Xbox in Europa e Nord America ha fatto scalpore, c’è una particolare regione del mondo dove il modello meno performante di console Microsoft si trova ad affrontare aumenti di prezzo in maniera “regolare”, senza nessun tipo di reazione. Stiamo parlando ovviamente di Series S e il paese in questione è l’India, con i giocatori che si sono trovati a fare i conti con un doppio aumento di prezzo nel giro di appena sei mesi.

Come riportato da Rishi Alwani, industry insider del paese, Xbox Series S nel paese ora costa la bellezza di 483 Dollari. Si tratta di un aumento di prezzo che segue quello fissato ad agosto dello scorso anno, dove Microsoft decise di alzare il prezzo della sua macchina, fissandolo a circa 458 Dollari. Un aumento esponenziale, soprattutto considerato che in Occidente la console non solo si trova nei negozi con estrema facilità, ma è anche possibile trovarla in sconto.

Questo aumento di prezzo, ovviamente, coinvolge anche Xbox Series X. La console più potente di Microsoft ora è disponibile a circa 675 Dollari nel paese rispetto ai classici 499 Euro o 499 Dollari con cui è possibile acquistarla in Occidente. Davvero un brutto momento per essere giocatori indiani, soprattutto se consideriamo diversi fattori, come per esempio la forza della valuta e lo stipendio medio delle città più piccole e più povere del paese.

Dietro questi aumenti di prezzo potrebbero esserci diversi fattori. Il primo è sicuramente legato a una fan base più piccola rispetto agli altri paesi. Il secondo, invece, è da ricercarsi nelle tasse di importazione ed esportazioni, oltre che il valore della moneta. Costi che a quanto pare Microsoft può reggere benissimo in altre zone del mondo, ma non in India. Con buona pace di chi sta cercando di entrare nella next gen anche in quella parte del mondo.