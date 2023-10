Xbox blocca gli accessori non ufficiali, cos'è l' errore 0x82d60002

La nuova politica di Microsoft sembra essere un giro di vite contro gli accessori non ufficiali, e colpisce anche retroattivamente.

A partire dal 12 novembre 2023, Microsoft non consentirà più l'utilizzo di accessori di terze parti non autorizzati con le sue console Xbox. Alcuni giocatori già adesso stanno vedendo un errore 0x82d60002, in presenza di controller non autorizzati. Sembra però che resti una finestra di tranquillità per chi usa controller di terze parti cablati.

Prevedibilmente i giocatori che hanno visto l’avviso non ne sono molto contenti, anzi sono preoccupati dalla possibilità che il loro controller smetterà presto di funzionare. Giusto il tempo di godersi i migliori giochi Xbox durante le vacanze di Halloween, e poi bisognerà pensare a prendersi uno dei migliori controller Xbox.

L'utilizzo di accessori non autorizzati compromette l'esperienza di gioco. L'accessorio sarà bloccato dal 12/11/2023

Il messaggio visualizzato è decisamente minaccioso. "Un accessorio collegato non è autorizzato. L'uso di accessori non autorizzati compromette l'esperienza di gioco. Per questo motivo, l'accessorio non autorizzato sarà bloccato a partire dal 12/11/2023.

Microsoft consiglia di restituire il prodotto, ma naturalmente è un’opzione valida solo per oggetti comprati da poco. Per chi ha un controller da diverse settimane o mesi, pare che il destino sia quello di rinunciarci. Si può sempre tentare di rivenderli, visto che se non altro questi controller in genere sono compatibili anche con il PC.

Certamente la scelta di Microsoft può avere un senso se si pensa ai molti prodotti di bassa qualità che si trovano in circolazione, a prezzi bassissimi. Ma è comprensibile solo fino a un certo punto: se decido di comprare un controller da quattro soldi, magari rischiando di rompere la mia console, è una scelta mia e né Microsoft né altri dovrebbero intromettersi.

Anche perché esistono aziende che hanno costruito il loro business su un meccanismo che ora Microsoft sta cambiando, senza che ci siano vere ragioni. Aziende che ora potranno chiedere la certificazione a Microsoft, e questo porterà inevitabilmente a prezzi più alti per il consumatore finale.

Non è chiaro quali o quanti accessori saranno bloccati da questo aggiornamento, ma sembra che forse questa nuova limitazione non riguarderà i controller cablati, e forse questa ”grazia” si estende a tutti gli accessori con un cavo.