Xbox dice addio all'app Avatar Editor

Xbox ha annunciato la rimozione dell'app Avatar Editor dalle console Xbox e PC, ponendo fine al supporto per i personaggi rinnovati introdotti nel 2018. La decisione entrerà in vigore il 9 gennaio 2025, come comunicato dall'azienda sul suo sito di supporto durante il fine settimana.

La fine del supporto per Xbox Avatar Editor significa che gli utenti non potranno più accedere agli Avatar Xbox o a qualsiasi oggetto acquistato per personalizzarli. Microsoft rimborserà tutti gli acquisti relativi agli Avatar effettuati tra il 1° novembre 2023 e il 9 gennaio 2025.

Valido dal 21 Novembre al 02 Dicembre -

Risparmia su centinaia di prodotti! Segui il Black Friday con Tom's Hardware! Le migliori offerte selezionate dai più grandi store online con sconti fino al 70%! Scopri le offerte

Xbox attribuisce questa decisione al basso coinvolgimento degli utenti e a un cambio di focus verso altre esperienze di gioco. L'azienda sottolinea che i giocatori potranno comunque personalizzare la loro esperienza attraverso sfondi dinamici, colori del profilo e altre opzioni.

È importante notare che Xbox manterrà il supporto per gli Avatar Xbox Original più semplici, che continueranno a funzionare nei giochi Xbox 360 supportati e saranno accessibili tramite l'app Xbox Original Avatars.

Gli Avatar Xbox, introdotti nel 2008 come parte dell'interfaccia New Xbox Experience, rappresentano un'interessante evoluzione nell'ambito della personalizzazione dell'esperienza di gioco. Questi piccoli personaggi virtuali hanno permesso ai giocatori di creare rappresentazioni digitali di sé stessi, aggiungendo un tocco personale alla propria presenza online.

La storia degli Avatar Xbox risale all'era della console Xbox 360, quando Microsoft cercava di rendere più social e coinvolgente l'esperienza di gioco. L'idea era quella di creare un'identità visiva per i giocatori, che potesse essere utilizzata non solo come immagine del profilo, ma anche all'interno dei giochi stessi.

Una curiosità interessante riguarda l'ispirazione dietro gli Avatar Xbox: si dice che il team di sviluppo abbia preso spunto dai Mii di Nintendo, i personaggi personalizzabili introdotti con la console Wii. Nel corso degli anni, gli Avatar Xbox sono stati oggetto di diverse evoluzioni: nel 2011, con l'introduzione di Kinect, è stata aggiunta la possibilità di creare Avatar basati sulla scansione del corpo del giocatore. Questa funzionalità, sebbene innovativa, non ha mai raggiunto una diffusione massiccia.