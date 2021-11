Xbox Cloud Gaming arriva su Xbox Series X|S e One, è ufficiale!

I servizi Xbox sono il fulcro dell’esperienza gaming offerta da Microsoft, e sempre più abbonati si stanno convincendo da quanto la compagnia di Redmond sta riuscendo a fare con il proprio ecosistema console e PC. Con un annuncio pubblicato qualche istante fa, Microsoft ha ufficializzato che, a partire da oggi, anche i possessori di console Series X|S o One saranno in grado di usufruire del servizio Xbox Cloud Gaming direttamente sulle proprie piattaforme casalinghe.

Come viene annunciato nel nuovo posto della compagnia di Redmond, a partire da oggi si potrà giocare ai giochi del catalogo Game Pass con il servizio in cloud direttamente sulle console Xbox Series X|S e One. Questa funzionalità verrà inizialmente implementata con il prossimo aggiornamento di novembre nelle 25 nazioni in cui il servizio in abbonamento è disponibile, mentre in Brasile il supporto al cloud anche su console arriverà più avanti.

Finalmente anche i possessori di una console della famiglia One potranno giocare ad alcune delle esperienze next-gen già uscite sul mercato come: Recompile, The Medium e The Riftbreaker, mentre ad inizio 2022 potranno mettere le mani anche su Microsoft Flight Simulator, insieme a tutta la sequela di giochi in arrivo nel corso dei prossimi mesi; senza dover acquistare per forza una console Microsoft di nuova generazione.

Starting today, @XboxGamePass Ultimate members can enjoy cloud gaming on Xbox One and Xbox Series X|S! Learn more: https://t.co/q5kO6NVGfG — Xbox Wire (@XboxWire) November 17, 2021

Dopo il Game Pass, sembra che Microsoft stia puntano moltissimo anche sul Cloud Gaming, e non vediamo l’ora di vedere cosa ha in serbo per noi la compagnia americana, dato che alcuni rumor parlano di una serie di titoli in sviluppo appositamente per il cloud, compreso un gioco sviluppato da Hideo Kojima.