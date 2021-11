Xbox compie 20 anni e a festeggiare si unisce anche PlayStation, in barba alla console war

Ieri è stata una giornata molto importante per Microsoft, dato che Xbox ha compito 20 anni. Tra un evento celebrativo ricco di novità e sorprese e tutta una serie di iniziative, gli appassionati della divisione gaming di Microsoft hanno potuto vivere una giornata speciale. Quel che ha colpito in positivo molti, però, è stato assistere ad un tweet celebrativo inaspettato da parte di PlayStation che si è unita alle celebrazioni di ieri.

Al fantastico tweet di Xbox che ha dato il via ai festeggiamenti per i 20 anni della compagnia, si è presto unita anche PlayStation. Nei commenti di tale post celebrativo, la divisione gaming di Sony ha voluto fare gli auguri ai propri “rivali” congratulandosi per il traguardo raggiunto in questi vent’anni di carriera. Un bellissimo gesto che, seppur semplice ed immediato, sottolinea il grande rispetto che c’è tra i due colossi dell’intrattenimento.

Come accade spesso in queste occasioni, però, sono stati alcuni utenti nei commenti di Twitter ad essere per nulla sportivi, andando ad aizzare la solita ed inutile console war anche in uno spazio celebrativo.

Congrats on the big day! 🎉 — PlayStation (@PlayStation) November 15, 2021

Nonostante questo, possiamo dire di esserci divertiti moltissimo a festeggiare Xbox e tutta la sua storia che ha plasmato in questi primi 20 tra console, videogiochi e servizi.