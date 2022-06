Può Microsoft essere davvero al lavoro su una Xbox portatile? Secondo Jez Corden, giornalista di Window Central da sempre molto vicino all’ambiente Microsoft, sì. Corden ha rivelato i suoi pareri durante l’ultima puntata dell’Iron Lord Podcast, mentre i conduttori parlavano delle vendite della console della casa di Redmond in Giappone.

Dobbiamo essere onesti: non ci sono, almeno per ora, indicazioni che Microsoft sia al lavoro su una console portatile vera e propria. Un’eventuale Xbox in versione handled è frutto solamente di alcune speculazioni, basate anche sui continui nuovi progetti in sviluppo presso la casa di Redmond. Nonostante ciò, secondo Corden ha probabilmente senso vedere Microsoft introdursi in questo mercato, storicamente dominato da Nintendo dopo i deboli tentativi di Sony di introdursi con diverse console portatili.

“Forse faranno una console portatile. Sto speculando”, le parole di Corden. “Facendo speculazioni, potrebbe essere una console portatile per permettere la riproduzione di giochi in cloud. Potrebbero chiamarla Xbox Series Y”, ha aggiunto il giornalista. Dietro la sua affermazione ci sarebbe Project Keystone, un progetto di Microsoft di cui non conosciamo nulla, ma già protagonista di alcuni rumor da diverso tempo. Secondo Corden, Keystone potrebbe anche essere un semplice sistema operativo per una eventuale console portatile e non necessariamente un hardware vero e proprio. Potete ascoltare le parole di Corden nel video che trovate subito qui in basso.

Chiaramente un eventuale annuncio di una console portatile potrebbe avvenire in un evento dedicato oppure in una delle prossime edizioni dei The Game Awards. Microsoft approfittò della kermesse nel 2019, quando svelò la sua nuova console, che poi si sarebbe rivelata essere Xbox Series X. Come al solito, per notizie di questo genere, vi invitiamo a prendere il tutto con le pinze. Non c’è nessuna garanzia che le speculazioni di Corden si avverino, dunque è sempre bene attendere eventuali comunicazioni ufficiali direttamente da Microsoft. Per ora prendiamola per come l’abbiamo dipinta, ossia appunto un’ipotesi.