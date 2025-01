Xbox Developer Direct in arrivo, ecco cosa aspettarsi

Microsoft ha annunciato il terzo evento annuale Xbox Developer Direct, previsto per il 23 gennaio alle 19:00 ora italiana. L'evento, della durata di circa 45 minuti, fornirà aggiornamenti sui giochi Xbox in uscita nel 2025 e presenterà un nuovo titolo non ancora annunciato.

Tra i giochi che verranno mostrati ci sono South of Midnight, Clair Obscur: Expedition 33 e DOOM: The Dark Ages. L'evento seguirà il formato degli anni precedenti, senza presentatori e con focus su gameplay e annunci. Gli appassionati potranno seguire la diretta su Twitch e YouTube.

A quanto pare, l'evento includerà anche un teaser per un "nuovissimo gioco" Xbox. Questo Developer Direct rappresenta come sempre un'importante vetrina per Microsoft, offrendo ai giocatori uno sguardo dettagliato sui titoli in arrivo sulla piattaforma Xbox. L'inclusione di un nuovo gioco non annunciato aumenta l'attesa e l'interesse intorno all'evento, ricordando la presentazione a sorpresa di Indiana Jones e l'Antico Cerchio dello scorso anno, rivelatosi poi uno dei migliori titoli del 2024.

Il Developer Direct di Xbox, come abbiamo menzionato, si distingue per il suo focus sul gameplay e sugli annunci diretti, senza presentatori. Questa scelta riflette una tendenza del settore verso una comunicazione più immediata e trasparente con i giocatori rispetto ad altri eventi a tema gaming che si tengono durante l'anno.