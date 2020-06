Xbox Series X, un documento svela una seconda console next-gen

Microsfot sta pensando sicuramente di rilasciare una seconda console meno potente della prossima Series X. Il nome in codice di questa Xbox sarebbe Lockhart, ed è ormai mesi che se ne parla, tramite insider e documenti che fanno riferimento a questa console. Ovviamente Microsoft ancora non si esprime a riguardo e non sappiamo se si tratti semplicemente di una versione depotenziata di Series X, capace di far girare titoli in Full HD e in 1440p, o se sarà soltanto una versione only digital, un pò come ha fatto Sony nell’ultimo evento di Giugno, presentando due versioni di PS5.

Nuovi dettagli però trapelano da un tweet, nel quale viene messa una foto di un documento dedicato agli sviluppatori in cui si fa riferimento a tutta la famiglia Microsft, facendo però riferimento al plurale a Project Scarlett. Questo nome è stato originariamente usato per chiamare Series X. Alcuni rumor suggeriscono che le due console next-gen abbiano in comune una stampa sulla main board, nel caso di Series X, sarebbe un Anaconda, mentre sulla nuova console ancora non si sa a quale animale faccia riferimento.

Il documento trapelato menziona anche una modalità di profilazione Lockhart. Fonti che hanno familiarità con i piani alti di Xbox hanno detto a The Verge che questa speciale modalità “Lockhart” fa parte del kit di sviluppo Xbox Series X. Il devkit, nome in codice Dante, consente agli sviluppatori di abilitare una modalità speciale che ha un profilo delle prestazioni che Microsoft vuole ottenere con questa seconda console. Questo profilo include 7,5 GB di RAM utilizzabile, una velocità della CPU leggermente underclock e circa 4 teraflop di prestazioni della GPU.

Mentre invece Xbox Series X include 13,5 GB di RAM utilizzabile e ha come target 12 teraflop di prestazioni GPU. Voi cosa ne pensate di tutta questa situazione? Siete anche voi convinti che questa seconda console esista e che magari ci venga mostrata nella prossima conferenza di Luglio? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!