Il weekend dei giocatori Xbox si arricchisce di contenuti di qualità con una selezione particolarmente interessante di titoli gratuiti. Microsoft ha lanciato la nuova tornata di Xbox Free Play Days, e questa volta la lineup include ben cinque giochi molto diversi tra loro, capaci di soddisfare praticamente ogni tipo di videogiocatore. L'iniziativa, riservata agli abbonati Xbox Game Pass Essential, Premium e Ultimate, rappresenta un'ottima occasione per recuperare alcuni titoli che potrebbero essere sfuggiti al radar o per testare esperienze prima di un eventuale acquisto a prezzo scontato.

La selezione ufficiale comprende quattro titoli accessibili su tutte le console Xbox dal 22 gennaio fino al 25 gennaio. Tra questi spicca Cult of the Lamb, il roguelike gestionale che ha conquistato anche Phil Spencer, capo della divisione gaming di Microsoft, che lo ha citato più volte come uno dei suoi giochi preferiti. Il titolo mescola meccaniche da dungeon crawler con elementi di simulazione gestionale di una setta, creando un mix sorprendentemente coinvolgente che ha riscosso consensi unanimi dalla critica.

Accanto a questo troviamo Sherlock Holmes Chapter One, un'avventura investigativa ambientata in una versione alternativa della giovinezza del celebre detective, South Park: Snow Day!, un brawler cooperativo che può essere completato nell'arco dei quattro giorni disponibili per la prova gratuita, e This War of Mine: Final Cut, il survival game acclamato dalla critica che esplora le conseguenze della guerra sui civili. Quest'ultimo è attualmente in offerta a soli 1,99 euro, rappresentando probabilmente l'affare migliore della settimana per chi volesse aggiungere permanentemente il titolo alla propria libreria digitale.

Avatar: Frontiers of Pandora è il quinto titolo a sorpresa, disponibile gratuitamente per cinque ore di gioco su Xbox Series X|S

La vera sorpresa arriva però da Ubisoft, che ha aggiunto un quinto titolo non annunciato ufficialmente tra gli Xbox Free Play Days. Avatar: Frontiers of Pandora è infatti giocabile gratuitamente su Xbox Series X e Xbox Series S dal 23 al 26 gennaio, con alcune limitazioni specifiche. I giocatori avranno accesso al gioco dall'inizio della campagna per un massimo di cinque ore oppure fino al raggiungimento dell'Albero Casa nella quest principale del Clan Aranahe, a seconda di quale limite venga raggiunto per primo.

Il trial di Avatar: Frontiers of Pandora include solo la modalità single-player, mentre il comparto cooperativo rimane esclusivo della versione completa. Un dettaglio importante per chi fosse interessato all'acquisto è che i progressi effettuati durante la prova gratuita verranno trasferiti nella versione completa, permettendo di continuare l'avventura senza perdere ore di gioco. Il titolo Ubisoft è inoltre accessibile tramite Xbox Cloud Gaming, offrendo un'opzione aggiuntiva per chi volesse provarlo senza occupare spazio sul proprio hard drive.