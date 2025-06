Il panorama videoludico di Game Pass (acquistabile su Instant-Gaming) si arricchisce di nuove proposte che spaziano dai grandi classici del ruolo alle produzioni più contemporanee, mentre Microsoft continua la sua strategia di diversificazione contenutistica in vista dell'imminente Xbox Games Showcase. L'aggiornamento di giugno presenta una selezione particolarmente variegata che include tanto i veterani del gaming quanto le ultime novità del settore. Gli abbonati potranno accedere a titoli che vanno dalle epopee fantasy medievali alle battaglie spaziali futuristiche, passando per avventure colorate dedicate ai più piccoli.

Tra le novità più significative emerge The Alters, in arrivo il 13 giugno come day one release esclusivamente per le piattaforme di nuova generazione. Questo titolo di sopravvivenza fantascientifica propone un concept narrativo innovativo dove il protagonista Jan, bloccato su un pianeta ostile, deve creare versioni alternative di se stesso per sopravvivere. Ogni alter ego rappresenta scelte di vita diverse, trasformando il passato del personaggio nella sua squadra di supporto per affrontare complessi dilemmi morali.

La celebre serie Baldur's Gate torna protagonista con le Enhanced Editions del primo e secondo capitolo, già disponibili dal 5 giugno per console e cloud gaming. Queste versioni rimasterizzate offrono oltre 100 ore di contenuti dove ogni decisione del giocatore influenza il corso degli eventi. L'esperienza di gioco mantiene intatta la profondità narrativa che ha reso famosa la saga, permettendo ai giocatori di rivivere uno dei più importanti GDR della storia videoludica.

Sul fronte dell'azione pura, Warhammer 40,000: Space Marine arriva il 10 giugno nella sua Master Crafted Edition, portando con sé miglioramenti grafici e di qualità della vita pensati per la nuova generazione di console. I giocatori vestiranno i panni di un implacabile Space Marine, utilizzando un arsenale letale per contrastare le travolgenti forze Ork in un universo caratterizzato da violenza brutale e intensità narrativa.

FBC: Firebreak rappresenta un'altra importante aggiunta al catalogo day one, disponibile dal 17 giugno. Questo sparatutto cooperativo in prima persona è ambientato all'interno di una misteriosa agenzia federale sotto assedio da forze soprannaturali.

Il vostro passato diventa il vostro equipaggio in questa sopravvivenza fantascientifica unica

I giocatori faranno parte dell'unità Firebreak, l'unico reparto con l'equipaggiamento e il coraggio necessari per affrontare le crisi più strane dell'edificio e ristabilire l'ordine.

L'offerta si diversifica ulteriormente con Barbie Project Friendship, in arrivo l'11 giugno, che propone un'avventura cooperativa dove due versioni di Barbie lavorano insieme per salvare il Malibu Waves Community Center. Il gioco combina missioni divertenti, minigiochi e un sistema di punti comunità per personalizzare abiti e spazi, rivolgendosi a un pubblico più giovane ma mantenendo standard qualitativi elevati.

Kingdom: Two Crowns arricchisce l'offerta strategica disponibile su PC dall'11 giugno. Questo titolo mescola elementi tower defense con meccaniche di strategia a scorrimento laterale, permettendo ai giocatori di raccogliere monete, costruire difese e riconquistare il proprio regno in un mondo pixel art di grande impatto visivo. Il gioco supporta sia la modalità single player che quella cooperativa.

EA Sports FC 25 entra nel catalogo il 12 giugno attraverso EA Play, offrendo agli abbonati accesso illimitato tramite cloud gaming e PC Game Pass. Il titolo calcistico include un pacchetto Supercharge limitato nel tempo, disponibile fino al 12 luglio, che contiene 11 giocatori rari oro con rating superiore a 82, inclusi bonus speciali per i più forti.

Crash Bandicoot 4: It's About Time completa il quadro delle nuove aggiunte del 17 giugno, portando il marsupiale più famoso del gaming in un'avventura temporale dove Neo Cortex e N. Tropy minacciano l'intero multiverso. I giocatori controlleranno Crash e Coco nella missione di riunire le quattro Quantum Masks e manipolare le regole della realtà.

Gli abbonati dovranno prestare attenzione alla data del 15 giugno, quando diversi titoli lasceranno il catalogo. Tra questi figurano Dordogne, Hypnospace Outlaw, Isonzo, My Time At Sandrock e altri, tutti acquistabili con sconto del 20% prima della rimozione. Microsoft mantiene così la sua politica di rotazione dei contenuti, bilanciando nuove aggiunte con rimozioni periodiche per gestire i costi delle licenze.