Fin dal suo annuncio, una delle critiche rivolte al modello Xbox Game Pass era relativa ai guadagni. Non solo degli sviluppatori e dei publisher che affidano al day one i loro giochi al servizio Microsoft, ma proprio anche per il colosso di Redmond. Le cifre ufficiali non sono mai state svelate, almeno fino a oggi, quando l’ente regolatore brasiliano (il CADE) che si è occupato dell’acquisizione di Activision Blizzard da parte di Phil Spencer e soci non è proprio entrato in possesso delle revenue del brand di Xbox.

Halo Infinite (2021)

Stando a quanto riportato dalle informazioni di Microsoft spedite al CADE, Xbox Game Pass macinerebbe miliardi di Dollari. Probabilmente meno di quanto vi aspettereste, ma comunque una buona parte. Prima di addentrarci nell’analisi, però, una precisazione: le cifre non includono PC Game Pass, ovvero gli abbonamenti per il client Windows. Si tratta quindi di numeri per cui siamo obbligati a utilizzare il condizionale, essendo che manca un intero spaccato di mercato, difficilmente calcolabile.

Passiamo ora al dato: secondo quanto riportano le slide di Microsoft fornite al CADE, Xbox Game Pass ha generato 2,9 miliardi di Dollari nel 2021. La cifra è inferiore, ma di pochissimo, all’hardware, che si attesta sui 3,7 miliardi di Dollari. Distanti, invece, i giochi e i servizi opzionali, che fanno guadagnare al colosso di Redmond una cifra pari a 12,5 miliardi di Dollari. Questi numeri confermano come la vendita di console non sia più il mercato principale di Microsoft e allo stesso tempo che il servizio in abbonamento non influirebbe del tutto sull’acquisto dei giochi da parte degli utenti.

Chiaramente, come vi abbiamo accennato in apertura della notizia, questo dato va preso con le pinze e con le dovute cautele. Oltre alla mancanza delle revenue di PC Game Pass, non sappiamo neanche quanti abbonati ci siano nel dettaglio, quale tier di abbonamento sia il più scelto e se queste cifre includano anche gli utenti che hanno all’attivo un piano Xbox All Access, che consente di acquistare una console Xbox a rate con un abbonamento proprio a Game Pass Ultimate. Tanti punti ancora da chiarire, ma i documenti in possesso del CADE sono comunque un’ottima base per accertarsi di come il servizio sia in ottima forma.