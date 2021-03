Xbox Game Pass: giochi Ubisoft in arrivo? Gli indizi

Il catalogo del servizio di Microsoft, Xbox Game Pass, potrebbe ampliarsi ancora di più. L’insider Xbox, ‘Shpeshal Ed’, ha svelato di aver ottenuto conferma sull’arrivo di tanti giochi Ubisoft all’interno del Game Pass. Non è noto al momento se arriverà l’intero catalogo di uPlay+ (servizio di Ubisoft), ma l’insider ipotizza anche una possibile inclusione di Immortals Fenyx Rising (di cui vi invitiamo a visionare la nostra recensione). Se il rumour dovesse rivelarsi veritiero, per cui vi ricordiamo di prenderlo con le pinze, potrebbe anche comportare un aumento del prezzo dell’abbonamento.

Sempre stando alle parole di Shpeshal Ed, l’aumento verrà accompagnato anche da una revisione dei piani d’abbonamento, prima che il prezzo cambi. Per saperne di più, e soprattutto per sapere se le parole dell’insider corrispondano al vero, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali da parte di Ubisoft e Microsoft (che sicuramente non tarderanno ad arrivare).

Un’ulteriore grande notizia, che potrebbe effettivamente arricchire la già corposa offerta di Xbox Game Pass. Nella scorsa giornata, infatti, Bethesda e Microsoft hanno finalmente ufficializzato l’acquisizione della software house e della compagnia ZeniMax. Non è tardato anche l’annuncio dell’arrivo di una vasta raccolta di titoli Bethesda all’interno del Game Pass, rafforzando ancora di più un catalogo ampio e in costante aggiornamento.

Per chi non conoscesse il sopramenzionato gioco di Ubisoft, ecco qui di seguito la descrizione del titolo: “Immortals Fenyx Rising dà vita a una grandiosa avventura nella mitologia. Affronta nei panni di Fenyx, una nuova semidivinità alata, una missione per salvare gli dei della Grecia. È in gioco il destino del mondo, sei l’ultima speranza degli dei“. Vi invitiamo a restare sintonizzati con noi di Game Division per ulteriori aggiornamenti!