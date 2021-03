Xbox Game Pass: Microsoft è già pronta a offrire giochi Bethesda

La notizia del giorno è sicuramente l’ufficialità dell’acquisizione da parte di Bethesda di Microsoft attraverso un post e ad un suggestivo trailer dedicato. Nonostante l’indiscrezione si sapesse già da parecchi mesi, proprio in questi giorni la Commissione Europea e quella Americana hanno dato il loro ok. In tutto questo Xbox Game Pass, il noto servizio della società americana, si prepara a ricevere un corposo aggiornamento con l’inserimento dei maggiori titoli del gruppo ZeniMax.

Attraverso una nota ufficiale scritta dal boss di Xbox Phil Spencer, è possibile leggere quanto segue. “Nel frattempo, per celebrare in maniera appropriata questo momento speciale, porteremo altri titoli Bethesda in Xbox Game Pass nel corso di questa settimana. Restate sintonizzati per ulteriori dettagli!”. Attenderemo dunque nelle prossime ore qualche novità in più riguardanti i prossimi giochi in arrivo questa settimana su Xbox Game Pass. Oltre a questo sincero messaggio di benvenuto è da sottolineare come la compagnia stia spingendo forte su questa acquisizione, ufficializzando delle esclusive per tutti i giocatori PC e possessori di Xbox. .

Molti giochi del gruppo ZeniMax non sono presenti nel corposo catalogo di Xbox Game Pass. Non vogliamo stilare un lungo elenco dedicato, basti pensare che mancano all’appello perle del calibro di DOOM, Prey e Fallout 3. Rimane assolutamente plausibile che questa settimana ne verranno aggiunti un paio e con il passare del tempo altri ancora. Insomma, il servizio sembrerebbe ricevere un corposo aggiornamento diventato a tutti gli effetti uno degli abbonamenti più vantaggiosi della storia del gaming moderno.

The Evil Within PC listed on MS Store for this Friday – when it will likely be on Game Pass with other Bethesda games https://t.co/oaVQktpdDY — Wario64 (@Wario64) March 9, 2021

L’utente Wario64 ha comunque notato che The Evil Within è entrato a far parte del Microsoft Store proprio in queste ore ed è plausibile che sia il più papabile ad essere inserito al più presto nel catalogo di Xbox Game Pass. In attesa di qualche ufficialità, vi invitiamo a rimanere sintonizzati sulle nostre pagine.