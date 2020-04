Xbox Game Pass: nuovi giochi svelati all’Inside Xbox di aprile

Questa sera è andata in onda la nuova puntata dell’Inside Xbox, precisamente l’edizione del 7 aprile 2020. Come in ogni occasione simile, Microsoft e il team Xbox hanno potuto svelare varie novità. Per quanto Xbox Series X sia stata un pesante assente (ma già lo sapevamo) non sono mancati annunci che faranno felici i videogiocatori verdi. Un esempio è quanto è stato detto su Xbox Game Pass: il catalogo del servizio per console e PC si amplierà ancora una volta. Ecco tutti i giochi in arrivo.

I giochi per Xbox Game Pass in arrivo sono:

Journey of the Savage Planet: 9 aprile

Football Manager 2020 (PC)

Mistover

Stranger Things 3 The Game

Human Fall Flat: il nuovo DLC sarà disponibile dal D1

Alvastia Chroniclese: 9 aprile

Yakuza Kiwami

Come potete vedere, ci sono tante aggiunte per Xbox Game Pass: ci sono sia giochi retro, che opere che hanno riscontrato un grande successo trai i giocatori: Journey of the Savage Planet e Human Fal Flat. Per ora non abbiamo la data di ogni singolo titolo, ma nel complesso sono attesi per la primavera. Ci sarà molto da giocare sia per i giocatori PC che per quelli PC.

Diteci, cosa ne pensate di tutte le novità svelate da Microsoft durante questo Inside Xbox? Vi hanno soddisfatto o speravate in qualcosa di diverso? Fatecelo sapere nei commenti.