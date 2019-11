Xbox Game Pass: Strange Brigade e altri titoli lasceranno a breve il servizio

Durante lo scoppiettante X019 tenutosi lo scorso giovedì sera sono stati annunciati diversi titoli di grandissimo rilievo in arrivo su Xbox Game Pass, il servizio in abbonamento di Microsoft disponibile su PC e Xbox One. Tra le aggiunte più importanti possiamo annoverare giochi del calibro di The Witcher 3, Rage 2, Yakuza e molto altro ancora.

Purtroppo mentre questi titoli arrivano o stanno per arrivare nel servizio ce ne sono altri che invece a breve lo abbandoneranno e non saranno quindi più giocabili gratuitamente da tutti gli abbonati a Xbox Game Pass.

Il prossimo 30 novembre a lasciare il servizio saranno quindi:

Abzu – PC e Xbox One

– PC e Xbox One Football Manager 19 – PC

– PC Below – Xbox One

– Xbox One Strange Brigade – Xbox One

– Xbox One GRID 2 – Xbox One

– Xbox One Kingdom Two Crowns – Xbox One

A essere elencato tra i titoli che abbandoneranno a breve Xbox Game Pass, ma senza una data ben definita, c’è inoltre anche LEGO Batman 3: Beyond Gotham.

Chiunque è interessato ad uno dei titoli precedentemente elencati ha quindi ancora circa due settimane per approfittare dell’abbonamento e giocarci gratuitamente. Dopo il 30 novembre, infatti, per continuare la propria esperienza sul titolo in questione sarà necessario comprarlo, non essendo più incluso nel catalogo di Xbox Game Pass.

Che ne pensate di questa notizia, tra i titoli di prossima rimozione c’è qualcosa di interessante che non avete ancora giocato? Che ne pensate del servizio in abbonamento di Microsoft, lo state utilizzando o ad oggi non avete ancora avuto modo di iscrivervi? Fateci sapere che ne pensate direttamente nei commenti qui sotto!