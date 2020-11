Xbox Game Pass UFFICIALE, Disney+ gratis per 30 giorni

Voi siete abbonati? Fin da quando è stato lanciato il servizio Xbox Game Pass, Microsoft ha sempre puntato su contenuti esclusivi e modi per remunerare la fedeltà dei giocatori. Sicuramente il servizio che mette a disposizione l’azienda di Redmond è da premiare sempre di più per approccio e quantità di titoli presenti anche al “day-one”. Durante questi anni, una cosa che ha contraddistinto il livello Ultimate è sicuramente la volontà di offrire quanti più servizi possibili al videogiocatore.

Tra Spotify, Discord Nitro e Postmates sono già tante le aziende che hanno collaborato con l’Xbox Game Pass per offrire il loro servizio ai giocatori delle console della famiglia Xbox. A grande sorpresa il prossimo accordo commerciale viene fatto con Dinsey e il suo servizio in streaming Disney+. Annunciato in realtà ieri tramite un tweet criptico da parte dell’account ufficiale twitter, sembra quasi che l’azienda di Redmond voglia avvicinare sempre più fan del videogioco a scoprire anche il mondo dello streaming.

Se siete già abbonati al Gamepass e non avete ancora provato il servizio di Disney, potrete riscattare un mese di abbonamento completamente gratuito da poter sfruttare per recuperare anche una delle serie più in voga del momento. È Forse anche per questo che Microsoft ha deciso di provate con questa offerta colossale. Spingere il servizio di Disney significa anche arrivare ad un pubblico che ancora non conosce l’ottimo Xbox Game Pass.

Una strategia lodevole da parte della casa di Redmond che si sta muovendo più che egregiamente lato servizi. La voglia di far arrivare il Pass in tutte le case c’è ancora e quella crediamo non passerà mai. Sapete inoltre che è uscita la nostra recensione di Xbox Series X? Voi quale console sceglierete o avete scelto, Xbox o PS5?