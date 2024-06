Xbox Games Showcase: durata e numero di titoli trapela online

Il settore videoludico è in grande fermento in vista delle prossime presentazioni, che pur in assenza dell'E3, continueranno a tenere alta l'attenzione. Tra gli eventi più attesi c'è sicuramente quello di Microsoft, suddiviso in una sessione dedicata ad Xbox e una specifica per Call of Duty Black Ops 6. Il noto giornalista Jeff Grubb ha recentemente fornito alcuni dettagli in merito, durante un podcast di KindaFunnyGames.

Secondo Grubb, l'Xbox Games Showcase avrà una durata di circa due ore (compreso il direct di COD). Nell'ambito di questa presentazione sono previsti circa 30 giochi, inclusi alcuni titoli del tutto inediti. Tra le rivelazioni più attese, spicca il nuovo Gears, sebbene le informazioni rilasciate rimangano al momento a livello di rumor.

Importante sottolineare che, nonostante la credibilità della fonte, le informazioni divulgate da Grubb non sono ufficiali e potrebbero subire variazioni fino al momento dell'evento. Questa eventualità suggerisce cautela nell'interpretazione dei dettagli rilasciati. Tra le esclusive Xbox, sembra che non ci sarà spazio per Contraband, ancora lontano secondo le speculazioni correnti.

In linea generale sembrerebbe comunque che l'evento si attesti vicino a quello dell'anno scorso per durata e numero di titoli. Bisognerà capire quanto spazio "ruberà" Call of Duty, ma è improbabile che superi la mezz'ora.