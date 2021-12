Xbox ha 14 esclusive nel 2022, è il numero più alto di sempre?

Il 2022 potrebbe decretare Xbox come la maggior piattaforma (anzi, ecosistema) con più esclusiva in un singolo anno solare. Nel corso di quest’anno abbiamo assistito a diversi reveal di nuovi giochi in arrivo nei prossimi 365 giorni, eppure sembra che le console e i servizi di casa Microsoft abbiano la maggior parte dei titoli esclusivi rispetto ai diretti concorrenti, ovvero Sony e Microsoft. A mettere la pulce nell’orecchio agli utenti è stato un topic su ResetEra, che ha fatto il conteggio dei giochi in dirittura nell’ecosistema guidato da Phil Spencer.

Nel 2022, infatti, usciranno ben 14 titoli che saranno in qualche modo esclusiva di Xbox. Alcuni sono solo in esclusiva temporale, come ad esempio STALKER 2, altri invece sembrano essere legati all’ecosistema di casa Microsoft per un tempo ancora indefinito, o forse per sempre, come Tunic, Party Animals e Somerville. Tre invece sono i titoli che non si muoveranno mai da console e servizi di Redmond, ovvero Redfall, Starfield e la versione definitiva di Grounded. Diamo uno sguardo alla lista completa:

Shredders

Crossfire X

Tunic

STALKER 2

Redfall

Scorn

Starfield

Grounded 1.0

Party Animals

Slime Rancher 2

Replaced

Somerville

Warhammer 40k: Darktide

Planet of Lana

La lista sembra essere molto variegata e ricca di generi diversi. Il numero è ovviamente importante e potrebbe essere una cifra che non ha precedenti nel mondo console. Questa invasione di esclusive è frutto dei grandi forzi di Phil Spencer, tra acquisizioni e accordi con terze parti ben mirati, che sembrano offrire ai giocatori uscite costanti in finestre di tempo molto ragionevoli. A questa lista, poi, mancano ovviamente quelli ancora in fase di sviluppo, che però non si sa quando arriveranno. Avowed e il nuovo progetto di Compulsion Games, ad esempio, così come il reboot di Perfect Dark. Non è dunque da escludersi che anche nel 2023 si arrivi ad una situazione simile, con altri due o tre giochi first party e gli altri figli di accordi commerciali.