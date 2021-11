Xbox ha più nomination di tutti ai The Game Awards! Battute Sony e Nintendo

Nella serata di ieri sono stati finalmente svelate le nomination a tutte le categorie dei prossimi The Game Awards 2021. Tra queste hanno fatto abbastanza discutere i titoli scelti che si contenderanno lo scettro del gioco dell’anno. Tra grandi assenti e sorprese inaspettate siamo sicuri che se ne parlerà ancora molto di queste scelte, ma c’è anche un’altro aspetto interessante su cui discutere, ed è la folta presenza di titoli Xbox in confronto alle compagnie rivali in questa edizione della cerimonia.

A farci notare la supremazia di Xbox nei prossimi The Game Awards 2021 è lo stesso Geoff Keighley, conduttore della cerimonia che oltre a premiare una serie di titoli divisi in più categorie, ci presenterà anche una quarantina di nuovi titoli in arrivo nei prossimi mesi.

Nel tweet di Keighley vediamo come le nomination di Xbox nelle diverse categorie sono ben 20, andando a superare la presenza di Sony e Nintendo che ne hanno rispettivamente 11 e 7. Non mancheranno anche i più importanti publisher del settore, con Electronic Arts che ha in concorso 10 nomination, esattamente come Square-Enix. Seguono Capcom con 7 nomination, SEGA/Atlus e Ubisoft con 5 e via via tutti gli altri editori.

These are the most nominated publishers at #TheGameAwards this year, led by a combined Xbox + Bethesda with 20 nominations, PlayStation with 11, and EA and Square Enix with 10 each. pic.twitter.com/d4hzW1A5sz — Geoff Keighley (@geoffkeighley) November 16, 2021

Vi ricordiamo che la serata celebrativa de The Game Awards 2021 sarà trasmessa in streaming sui canali YouTube e Twitch dello show il prossimo 9 dicembre a partire dalle ore 2:00 del mattino, orario italiano. Tra i candidati al gioco dell’anno Xbox ha solamente un gioco, ovvero Psychonauts 2 sviluppato da Double Fine.