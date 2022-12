Arrivati ormai a un passo dalla fine dell’anno, i giocatori stanno iniziando a stilare le proprie classifiche dei giochi preferiti e delle proprie delusioni più cocenti. A darci una mano con queste sempre molto interessanti attività, oggi ci sono anche una tutta una serie di dati statistici messi a disposizione dei giocatori dalle varie piattaforme da gioco. Oltre al più recente wrap-up di PlayStation, anche Nintendo e Xbox hanno seguito l’esempio, e in queste ore abbiamo scoperto qual è stato il videogioco più giocato da Phil Spencer in questo 2022.

Proprio in questi giorni il CEO di Microsoft Gaming ha pubblicato su Twitter il riepilogo Xbox con statistiche e giochi maggiormente giocati nel corso dell’anno che si sta per concludere tra pochi giorni. Grazie a questo post molto interessante, scopriamo che Phil Spencer ha giocato a ben 53 titoli durante l’anno per la durata complessiva di 641 ore, ha sbloccato la bellezza di 480 achievement e ha totalizzato 9720 punti di Gamerscore.

Il dato più interessante, però, è il gioco che è stato più giocato da Phil Spencer negli scorsi dodici mesi, il quale ci ha resi orgogliosi. Parliamo di Vampire Survivors, il titolo tutto italiano sviluppato da poncle e che, proprio quest’anno, è stato capace di appassionare milioni di giocatori da tutto il mondo. Il titolo, uscito solamente lo scorso ottobre, è presto diventato un vero e proprio fenomeno grazie alla sua immediatezza e alla sua anima da rogue-like fortemente assuefacente.

Thanks to everyone who joined me in playing in 2022, lots of great co-op sessions throughout the year. And yea, I do like @poncle_vampire, need to get those final achievements done. #MyYearOnXbox @TrueAchievement https://t.co/NYnoRt9yPa

