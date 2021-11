Xbox, la prossima diretta sarà imperdibile

Microsoft sta celebrando i 20 anni di Xbox in modo davvero impeccabile, ora che ha cambiato la grafica del suo sito ufficiale ricordando l’interfaccia e i colori della primissima console, oltre che con un controller speciale, tanto merchandise ed eventi inediti. Di fatti, sappiamo anche che la compagnia terrà un FanFest speciale dedicato proprio all’anniversario, ma non sappiamo cosa sarà annunciato nello specifico.

Ad aggiungere ulteriori dettagli è proprio Jez Corden del podcast Xbox Two, che in passato aveva trapelato in anticipo alcune informazioni rivelatosi poi veritiere. Una sua fonte gli avrebbe rivelato che la prossima diretta della compagnia sarà imperdibile e che nessuno dovrà perdersela. Un commento molto vago, che non fa riferimento ad alcun annuncio in particolare ma che alimenta inevitabilmente le aspettative di tutti gli appassionati del mondo Xbox.

Corden ha poi spiegato che la sua fonte afferma di credere che non ci saranno annunci di nuovi giochi, motivo in più per porsi domande su cosa sarà effettivamente mostrato durante il prossimo FanFest. Potremmo pensare a una possibile acquisizione di nuovi team di sviluppo, dato che da tempo si vociferava di novità in tal senso, o grandi introduzioni nel catalogo di Game Pass, come magari di tanti titoli di Square Enix.

Ciò che è certo è che ci possiamo sicuramente aspettare grandi novità riguardanti l’universo Xbox, dato che difficilmente Microsoft non riuscirà a ripagare le aspettative dei giocatori. Se volete approfondire quanto affermato da Jez Corden, potete guardare l’ultima puntata del suo podcast e andare al minuto 1:15:00. Voi cosa vi aspettate dal prossimo Xbox FanFest? Fatecelo sapere commentando in calce e restate sintonizzati sulle nostre pagine per non perdere ulteriori novità.