Xbox: Microsoft ha regalato a Snoop Dogg un frigorifero a forma di Serie X

Internet è da tempo parte integrante della nostra quotidianità. Il web ha il proprio linguaggio, fatto di meme, gif e, in generale, di una certa ironia (e purtroppo, anche una certa negatività). Ogni novità che fa il giro di internet diventa in qualche forma soggetta a parodie e battute dell’utente medio e così è stato anche per le nuove console. PlayStation 5, ad esempio, è stata paragonata a un grattacielo futuristico, mentre Xbox Series X è rapidamente diventata un frigorifero. Microsoft, però, ha saputo andare a braccetto con gli scherzi del web, ottenendo così il consenso dei fan. Ora, la società di Redmond sembra aver fatto un passo in più in tale direzione: Microsoft ha infatti regalato a Snoop Doog un frigorifero a forma di Xbox Series X.

Il video che potete vedere qui sotto è stato condiviso da Snoop Dogg tramite Instagram: il filmato mostra il frigorifero a forma di Xbox Series X, il suo contenuto e anche lo stesso Snoop Dogg, che indossa alcune collane con i loghi Xbox. Il tutto è stato rapidamente cancellato, probabilmente perché non era ancora il momento di mostralo. Il web, però, è sempre pronto e il filmato è stato salvato e condiviso tramite Twitter.

Microsoft stessa, come potete vedere, ha reagito nuovamente con grande ironia a questo “leak”. Non è chiaro che cosa stia succedendo: probabilmente è in corso una qualche partnership tra la società di Redmond e Snoop Dogg, in modo simile a quanto sta accadendo tra PS5 e Travis Scott.

Snoop Dogg ha recentemente festeggiato il proprio 49° compleanno e questo potrebbe spiegare la presenza della torna nel frigorifero a forma di Xbox Series X, ma ovviamente non il tutto non si può limitare a questo dettaglio.

Di certo scopriremo di più a breve. Vi ricordiamo che Xbox Series X sarà disponibile in Italia, così come nel resto del mondo, tra meno di tre settimane, precisamente il 10 novembre 2020. La next-gen è alle porte!