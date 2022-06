Oltre alle console, ora neanche più i controller di Xbox si trovano con regolarità. Come riprtato da VGC, almeno nel Regno Unito ci sono dei problemi nel reperire i pad per le nuove console di casa Microsoft, con i bagarini che ovviamente hanno subito clto la palla al balz, vendendoli su Amazon a un prezzo decisamente maggiorato, esattamente come succede con le console.

Al momento la situazione nel Regno Unito è decisamente tragica. I controller di Xbox, infatti, sono esauriti presso praticamente tutti i maggiori retailer, inclusa la catena GAME. Anche dal Microsoft Store è impossibile trovarne, mentre in Xbox Design Lab si possono ancora ordinare. Non è chiaro però se i tempi di consegna siano già stati aggiornati: normalmente, per un controller prodotto sfruttando il programma della casa di Redmond ci vogliono circa 28 giorni, ma non è chiaro se questa tempistica sarà rispettata.

A confermare lo shortage dei controller ci ha pensato la stessa Microsoft, spedendo una nota a VGC. “Sappiamo che potrebbe essere difficile trovare un Xbox Wireless Controller a causa di alcuni problemi nei rifornimenti. Stiamo lavorando con i nostri partner per poter risolvere questa situazione il più velocemente possibile”, si legge nella nota, che non fornisce (per ovvie ragioni) una eventuale finestra per la risoluzione di questi problemi.

Al momento anche in Italia la situazione è molto simile a quella statunitense. Su Amazon si riescono a trovare senza problemi controller di terze parti, ma per quelli ufficiali al momento la disponibilità è soggetta a rivenditori di terze parti. Come al solito, ovviamente, non a prezzi di mercato. La speranza è che Microsft possa intervenire il prima possibile, per evitare che si apra un altro mercato secondario, come già avvenuto per Xbox Series X. Continuate a seguire Tom’s Hardware per tutte le novità e gli annunci in arrivo.