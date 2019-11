Xbox One, Free Play Days: i giochi gratuiti del weekend

Torna su Xbox One Free Play Days che permette di giocare gratis a The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Cities: Skylines e The Surge.

Anche questo fine settimana torna Free Play Days, l’iniziativa di Microsoft per Xbox One che permette di giocare alcuni titoli gratuitamente agli abbonati Xbox Live Gold o Xbox Game Pass Ultimate. I giochi scelti per questo weekend sono The Elder Scrolls Online: Tamriel Unlimited, Cities: Skylines e The Surge.

Nel caso di The Elder Scrolls Online però va sottolineato che non si tratta di un’esclusiva dell’iniziativa Microsoft dato che il titolo è attualmente gratuito su tutte le piattaforme disponibili e lo rimarrà ancora fino a mercoledì 13 novembre. Nel corso di queste giornate gratuite ci si potrà fare un’idea generale del gioco, del suo mondo e del sistema di quest per poi decidere eventualmente di procedere all’acquisto.

Anche City: Skylines si può giocare gratuitamente nel fine settimana non solo su Xbox One ma anche su PC in occasione dell’iniziativa Free Weekend di Steam. Il titolo di Colossal Order è un gestionale che appartiene al genere dei city-builder permettendo di costruire una città intera curandone tutti i vari aspetti: dalla costruzione di nuovi palazzi sino all’implementazione dei servizi pubblici. Il gioco può inoltre contare su un supporto costante da parte degli sviluppatori che nel corso del tempo hanno rilasciato numerosi DLC per espandere il gioco di base.

The Surge è infine un gioco d’azione ad ambientazione fantascientifica con elementi RPG e il prequel del secondo capitolo rilasciato nel settembre scorso. Il titolo è stato realizzato da Deck13, gli stessi sviluppatori di Lords Of The Fallen con cui condivide alcuni aspetti del gameplay. Il livello di sfida di entrambi questi titoli è liberamente ispirato ai Soulsborne di From Software e The Surge può contare su combattimenti molto spettacolari e numerose possibilità di personalizzazione a disposizione dei giocatori.