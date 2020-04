Xbox One: ora disponibili due nuovi titoli gratuiti

Se possedete una Xbox One sarete lieti di sapere che in questo momento il primo e il secondo capitolo della saga Crackdown, con tanto di DLC, sono disponibili gratuitamente sullo store della console di Microsoft. I titoli erano originariamente stati rilasciati per Xbox 360, ma grazie alla retrocompatibilità dell’attuale piattaforma i due videogiochi possono essere riscattati gratuitamente e giocati su entrambe le piattaforme. Oltretutto il primo Crackdown dispone di una versione potenziata a livello grafico e di prestazioni giocabile su Xbox One X.

I due titoli sono attualmente gratuiti sullo store Microsoft, ma non è ancora chiaro se sia stata una manovra intenzionale o se si tratti invece di un errore, in ogni caso vi suggeriamo di riscattarli in fretta. L’offerta comprende inoltre anche tutti i DLC rilasciati per entrambi i titoli, che quindi saranno giocabili integralmente su Xbox One, garantendo diverse ore di divertimento.

Crackdown è una serie esclusiva Microsoft che vede come protagonista un agente di polizia che lavora per un ente governativo speciale e che si ritroverà a combattere contro diverse organizzazioni criminali. A rendere il tutto più interessante è il fatto che il nostro personaggio possiede delle capacità sovrumane degne dei migliori supereroi, come la possibilità di spiccare salti incredibili. Il centro nevralgico di entrambi i titoli è la distruzione, con gli ambienti di gioco dinamici e che permettono un’esperienza di gioco degna di un film d’azione. Il tutto a maggior ragione quando giocati su Xbox One X, per il quale il primo titolo della saga ha, come precedentemente accennato, ricevuto una versione potenziata.

Quindi se volete approfittare di quest’offerta gratuita per scaricare e giocare Crackdown 1 e 2 su Xbox One e su Xbox 360, potete direttamente cliccare sui seguenti link che vi condurranno allo store di Xbox:

Vi ricordo infine di consultare spesso la sezione Gamedivision per rimanere aggiornati su tutte le offerte legate a Xbox One e non solo.