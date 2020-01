Xbox: Phil Spencer è a Tokyo per parlare con studi e publisher per il futuro

Mentre le voci di corridoio riguardo alla presentazione di PlayStation 5 si fanno ogni giorno più insistenti, Microsoft continua a percorrere la strada che ha tracciato nel corso degli ultimi anni. Dopo l’acquisizione di nuovi studi di sviluppo, il servizio ad abbonamento Xbox Game Pass sempre più in espansione e dopo aver mostrato Xbox Series X, Phil Spencer e compagnia stanno già pensando a tutto ciò che avverrà in futuro.

In un nuovo tweet, pubblicato sul proprio profilo ufficiale, Phil Spencer afferma di trovarsi di nuovo in Giappone per parlare ed ascoltare alcuni studi di sviluppo e diversi editori per il futuro. Dal post di Spencer sembra trasparire molta fiducia e serenità, ma non c’è ancora nessuna traccia di cosa ci riserveranno i prossimi mesi di casa Microsoft o se è in programma un’acquisizione di uno studio nipponico.

Great to be back in Japan with the team talking and listening to amazing studios and publishers about 2020 and beyond. Really strong energy and excitement here about gaming's future. — Phil Spencer (@XboxP3) January 20, 2020

Nello specifico il capo della divisione Xbox ha voluto dichiarare che: “è fantastico tornare in Giappone con il team per parlare e ascoltare studi ed editori incredibili per il 2020 e il futuro. C’è un’energia molto forte ed eccitazione che riguarda il futuro del gaming.”

Molto probabilmente per conoscere cosa ci riserverà il futuro di Xbox dovremo aspettare il prossimo E3 2020, primo evento in cui la presenza di Microsoft è stata attualmente confermata. In questo momento c’è sicuramente grande eccitazione per la next gen, e non vediamo l’ora di avere più notizie ufficiali da riportarvi. Quale studio giapponese vedreste bene all’interno della famiglia Xbox Game Studios?