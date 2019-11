Xbox Scarlett avrà un nuovo logo?

Sembra che Sony non sia la sola ad aver proposto diversi brevetti in questi ultimi mesi. Secondo la redazione di SegmentNext anche Microsoft ha dato poco classificato un nuovo brevetto che sembra sarà utilizzato per la prossima console di nuova generazione Xbox Scarlett, nel particolare sembra che la nuova console Xbox vedrà un cambio di logo e di font.

Il carattere stilizzato in realtà dovrebbe rimanere praticamente lo stesso, ad eccezione di un testo più marcato e deciso, come rivelato da un brevetto del mese scorso. Non sembra un gran cambio, ma ciò può suggerire che Microsoft abbia deciso di cambiare marcia per iniziare a prepararsi per una grossa rivelazione. Xbox Scarlett è stata presentata all’E3 2019, ma l’annuncio ruotava principalmente attorno a una filosofia, mentre la macchina da gioco deve ancora essere svelata del tutto.

Per il momento né la console né il nome sono stati rivelati ufficialmente. In termini di specifiche hardware invece, Microsoft ha solo stuzzicato che la nuova Xbox sarà quattro volte più potente di Xbox One X e ha l’obiettivo di proporre la risoluzione 4K nativa a 60 frame al secondo. Su questo fronte, ci sono state alcune conferme sull’utilizzo del ray tracing attraverso core dedicati per migliorare la grafica e offrire un’esperienza di massima qualità.

C’è ancora molto da scoprire su Xbox Scarlett. Microsoft dovrebbe rilasciare novità sulla console intorno alla metà del prossimo anno nel periodo E3, con il lancio della console atteso per le vacanze natalizie del 2020, esattamente come per Playstation 5. Come ve lo immaginate il possibile nuovo logo di Xbox Scarlett?