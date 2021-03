Xbox Series S di nuovo disponibile su Amazon!

A sorpresa, su Amazon Italia è nuovamente disponibile Xbox Series S, la piccola next-gen di Microsoft! Si tratta, indubbiamente, di una grande occasione per chi non avesse fatto in tempo a prenderla le volte precedenti; nel caso in cui foste interessati a comprarla, cliccate su questo link per accedere alla pagina del prodotto!

Xbox Series S è piccola, ma altamente prestante: grazie alle sue dimensioni (6,5 cm x 15,1 cm x 27,5 cm) ridotte del 60% rispetto alla sorella maggiore, Series X, la minuscola console di Microsoft racchiude un potenziale che non vi farà rimpiangere il modello di punta, a meno che non siate interessati al 4K e non possediate ancora una TV a quella risoluzione. Con una GPU a 4 Tflops e architettura RDNA 2 custom, Series S, infatti, è perfetta per chi possiede uno schermo a 1080p (Full HD) o 1440p (Quad HD). Il cuore della componentistica è rappresentato dalla CPU Zen 2 custom a 8 core e 3,6 GHz (3,4 GHz con SMT), affiancata da un’unità SSD NVME custom da 512 GB che permette caricamenti fulminei, in linea con quelli della sorella maggiore.

La piccola next-gen targata Microsoft è inoltre completamente digitale: nel caso in cui possediate un ricco catalogo di videogiochi retail potrebbe non fare al caso vostro, mentre è decisamente quel che fa per voi se non possedete titoli in formato fisico o state valutando un passaggio totale al formato digitale. Vi riportiamo di seguito la descrizione della console dal suo sito ufficiale: “Arriva la nuova Xbox Series S, la console Xbox più piccola ed elegante di sempre. Prova la velocità e le prestazioni di ultima generazione di una console all-digital ad un prezzo straordinario. Punta tutto sul digitale e gioca senza disco con la console Xbox più piccola di sempre“.

