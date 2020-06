Xbox Series S: apparsi in rete riferimenti alla console più economica

Da quando è stata annunciata ufficlamnet Xbox Series X lo scorso dicembre, diverse voci di corridoio hanno inziato a parlare anche di una possibile versione meno potente e più economica chiamata Xbox Series S. In tutti questi mesi Microsoft non ha ancora mai menzionato in via ufficiale questo nuovo secondo modello di console di prossima generazione, ma a quanto pare sul web inziano ad intravedersi i primi riferimenti.

Questi indizi sono stati scovati all’interno delle librerie dei file dik Windows OS, dove al loro interno sembrano essere presenti dei file chiamati “Lockhart”; nome in codice di Xbox Series S. A scoprire questi rifermineti è stato l’utente conosciuto su Twitter come TitleOS, il quale ha trovato queste linee di codice relative a Xbox Lockhart facendo del datamining.

Insieme al nome in codice di quello che dovrebbe essere il modello di Xbox Series S, è pobbile notare come compaiano anche i precedenti nomi con cui venivano contrassegnate le precedenti console Microsoft. Con Scoprio per esempio, la casad i Redmon si riferiva ad Xbox One X, Durango era Xbox One ed infine Anaconda era la console di prossima generazione Xbox Series X.

Al momento Microsoft non ha ancora annunciato Xbox Series S, ma è probabile che se la console più economica esisterà davvero la vedremo durante uno dei prossimi appuntamenti comunicativi della compagnia amreicana, magari proprio durante la seconda tappa dell’Xbox 20/20 di giugno. Cosa ne pensate della scoperta fatta da questo dataminer? Credere che Xbox Series S possa venire annunciata a breve?