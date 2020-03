Xbox Series X: c’è un’Anaconda e Master Chief all’interno della console

Ieri Microsoft ci ha stupiti tutti (ancora una volta, dobbiamo ammettere) annunciando all’improvviso tantissime informazioni su Xbox Series X, la console di nuova generazione che arriverà a fine 2020 (secondo le recentissime conferme di Microsoft stessa). Abbiamo già analizzato in modo approfondito i dettagli della console, ma non avevamo ancora scoperto un piccolo easter egg: ci sono dei loghi stampati all’interno di Xbox Series X.

Precisamente, c’è il logo di Master Chief, il protagonista di Halo, e il logo di un’Anaconda. Quest’ultima fa riferimento al nome in codice della console Xbox Anaconda che, per molti mesi prima dell’annuncio di Xbox Series X, ci ha tenuto compagnia insieme a rumor e leak. Non si tratta di una novità per Microsoft, visto che Xbox One X includeva Master Chief a cavallo di uno scorpione (One X era nota come Scorpio, infatti).

Anaconda, però, era solo una delle due console che si supponeva Microsoft stesse sviluppando: l’altra era Lockhart. Ovviamente, identificando questa console come “Anaconda”, Microsoft ha fatto ripartire la fabbrica dei rumor. Si continua infatti a parlare di una versione low budget della console (Lockhart, per l’appunto) la quale offrirebbe un entry point anche per i giocatori che non vogliono spendere cifre elevate e si accontentano di un hardware più debole.

Sono ovviamente solo rumor, ma Microsoft ha fin da subito affermato che la nuova generazione di console sarà chiamata semplicemente Xbox, con Series X che indica il modello in arrivo sul mercato. Considerando che già l’attuale generazione ha visto il rilascio di versioni “mid-gen”, non è difficile immaginare che nei piani di Redmond (così come in quelli di Sony) ci sia già una nuova versione della console. Voi cosa ne pensate?