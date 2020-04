Xbox Series X: quando verranno annunciati i giochi? Ecco la risposta di Phil Spencer

Sono passati diversi mese da quando Xbox Series X è stata mostrata per la prima volta in assoluto durante la cerimonia dei The Game Awards 2019, e al momento attuale, nonostante abbiamo ricevuto diversi nuovi dettagli sulla console, non siamo ancora a conoscenza della line up dei primi mesi di vita della piattaforma next gen di casa Microsoft. Mentre gli appassionati iniziano a domandarsi quando potranno vedere una carrellata di giochi nuovi, il capo della divisione Xbox Phil Spencer ha voluto suggerire quando arriverà il momeno di presentare i giochi.

Recentemente Spencer ha risposto ad alcune domande che diversi utenti gli hanno posto su Twitter. Gran parte di questi quesiti riguardava le tempistiche dei prossimi annunci relativi a Xbox Series X. “Abbiamo rivisto i piani ieri. Il team sta facendo un ottimo lavoro. Non sono mai stato più entusiasta riguardo ai piani futuri di Xbox. Ascoltiamo i giocatori, volete trasparenza e autenticità e noi abbiamo in programma di continuare su quella strada, non ci sarà troppo da attendere per il prossimo passo (giochi)”.

Reviewed plans yesterday for continued sharing through launch. Team is doing great work and adapting. I've never been more excited about Xbox plans. We've heard you, you want transparency/authenticity. We plan to keep showing that way, next step is not too much of a wait (games) — Phil Spencer (@XboxP3) April 23, 2020

La risposta di Phil Spencer non è l’unica a far traspariche che ormai ci siamo, e non dovremmo aspettare poi così tanto per scoprire diverse novità sui giochi di Xbox Series X. In una serie di altri tweet, il profilo ufficiale di Xbox ha risposto ad un utente affermando che: “settimana prossima sarà la settimana migliore di sempre”.

A questo punto non abbiamo così tanto da aspettare, sempre se queste dichiarazioni andranno a coincidere con quelle che saranno le tempistiche reali di Microsoft riguardo ai prossimi annunci targati Xbox Series X. Cosa ne pensate delle recenti dichiatazioni di Phil Spencer? Vi aspettate qualcosa di grosso per la prossima settimana?