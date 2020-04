Xbox Series X: la console war si trasforma in minacce di morte, ecco cosa è accaduto

L’arrivo di una nuova generazione di console è tendenzialmente un momento positivo per l’industria e per gli appassionati, che hanno molti argomenti di cui discutere. Al tempo stesso, purtroppo, questo significa che l’immortale console war si riaccende e diventa centrale su social e forum. I fan di PS5 e Xbox Series X, pur non avendo ancora accesso alla console, hanno già deciso qual è la migliore e criticano “l’avversaria”. Si tratta di comportamenti tutt’altro che apprezzabili, sopratutto quando raggiungono eccessi come le minacce di morte.

Parliamo precisamente di quanto accaduto a Chris Grannel, ex-dipendente Sony, che ha espresso parole positive sul Ray Tracing di Xbox Series X. L’uomo ha infatti ricevuto, tramite il suo sito, minacce di morte da parte di un utente soprannominatosi Aaron Green (in riferimento ad Aaron Greenberg, Marketing General Manager di Xbox). Potete vedere quanto segnalato da Grannell stesso tramite Twitter.

Well, just when I thought everything had calmed down I woke up to this clever little fanboys message submitted through my website all because I had an opinion on something. The world is insane it really is. pic.twitter.com/GP5IiK4RZ2

— Chris Grannell (@CJGrannell) April 5, 2020