Xbox Series X: ecco il controller di KFC, è il più brutto di sempre

Nell’ultima settimana la famosa catena fast food Burger King si è resa protagonista grazie allo spot relativo a PS5, grazie a questo infatti si è potuto “scoprire” incredibilmente qualcosa di più relativo alla confezione e successivamente alla dashboard della nuova console di casa Sony portando inevitabilmente ad una curiosa partnership. Per quanto riguarda questa partnership, i fan di Sony possono andare dal loro Burger King più vicino per partecipare e avere la possibilità di vincere una PS5. Sembrerebbe che altre catene di fast food abbiano deciso di prendere parte a questi accordi, ed è proprio quello che è successo con KFC e Xbox Series X.

Già come è successo con Taco Bell nel Regno Unito, anche KFC ha deciso di intraprendere una partnership particolare con l’azienda americana per i clienti statunitensi. La famosa catena di fast food specializzata nel pollo fritto ha deciso di mettere in palio una Xbox Series X attraverso una promozione valida dal 19 ottobre fino al prossimo 15 novembre. Per poter partecipare basta acquistare un qualsiasi pasto al sacco presso uno delle tante catene sparse, tuttavia si potrà entrare solo una volta al giorno così da dare più possibilità a tutti i clienti di poter prendere parte. Più interessante della promozione stessa è il fatto che KFC ha in serbo anche dei discutibilissimi controller personalizzati a tema.

Se nel caso uno non riuscisse a vincere la console, potrebbe avere la possibilità di portarsi a casa uno di questi orrendi controller (almeno per noi). Non abbiamo idea di chi abbia deciso di creare un joypad di questo tipo, ma dobbiamo fargli assolutamente un applauso per il coraggio. Come abbiamo detto precedentemente, la partnership tra il colonnello Sanders e Microsoft è rivolta soltanto ai clienti americani quindi, almeno fino ad oggi, non c’è nessuna informazione a riguardo sul nostro territorio, per fortuna.

