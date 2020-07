Xbox series X, Microsoft presenta un editor particolare

In attesa di scoprire cosa ci attenderà il prossimo 23 Luglio durante l’evento dedicato ai titoli per Xbox Series X, la casa di Redmond, o meglio i curatori dei social hanno sfoderato una divertentissima immagine nel quale viene mostrato un fantomatico editor per console. Come potete infatti notare nel tweet nella notizia, ci viene mostrato uno strano editor all’interno del quale vengono mostrate delle peculiarità della nuova console, e sopratutto due importantissime cose, ovvero l’altezza e la forma.

Inutile dire che si tratta di una bellissima trovata sopratutto per spingere quelle che saranno le principali caratteristiche della nuova ammiraglia di Microsoft. La presenza dello smart delivery impostata su YES, oppure il flag QUICK di fianco alla voce Resume, non fanno che farci pensare questo. Sicuramente un ottimo modo per presentare le già ben note caratteristiche che tanto hanno fatto discutere negli ultimi mesi. Certo è che ci sarebbe bisogno di molta più trasparenza, sopratutto per quanto riguarda la questione dello smart delivery.

Proud of our choices. Hope we show up in a cutscene. pic.twitter.com/GfaUQ9bHWu — Xbox (@Xbox) July 9, 2020

Al momento infatti Microsoft continua a dire che tutti i titoli ne beneficeranno gratuitamente, ma ad esempio Electronic Arts ha fatto sapere che l’aggiornamento per le nuove console sarà disponibile fino alla fine dell’anno gratis, per poi diventare a pagamento. Ovviamente quello che ci si aspetta è che tutti i titoli first party abbiano lo smart delivery attivo già dal lancio, per poi lasciare invece le terze parti decidere cosa fare dei loro prodotti.

Anche Sony dal canto suo deve fare chiarezza su come procederà al cambio generazionale, se implementerà anche lei una sorta di “smart delivery” o se lascerà fare tutto alle software house in base alle loro esigenze, un pò come visto ad esempio con i primi titoli ottimizzati per PS4 PRO. Insomma un atmosfera ancora un pò fumosa che sicuramente diventerà più cristallina nei mesi a seguire e sicuramente entro la fine di luglio avremo già più notizie. Voi cosa ne pensate dello smart delivery e di tutti i servizi che Microsoft ha promesso? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto!