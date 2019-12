Xbox Series X: Microsoft ha intenzione di eliminare virtualmente i tempi di caricamento

Microsoft ha svelato una parte delle proprie carte durante la cerimonia di premiazione dei The Game Awards 2019, e da quando è stata mostrata al mondo interno la nuova Xbox Series X sono molte le domande che sono sorte agli appassionati.

Durante una recente intervista con la redazione di GameSpot, Jason Ronald, Program Management di Microsoft ha voluto parlare di quelle che sono le intenzioni della casa di Redmond con Xbox Series X. “Il nostro obbiettivo è quello di eliminare virtualmente i tempi di caricamento. Abbiamo investito sugli SSD NVME e su diversi tool per gli sviluppatori. I nostri team di sviluppo avranno a disposizione una varietà di strumenti che permetteranno di sfruttare al massimo l’hardware di Xbox Series X. Più specificatamente, vogliamo che non ci siano più attese per i caricamenti, così da migliorare drasticamente il fattore immersione e proprio grazie a queste nuove tecnologie dovremmo essere in grado di rendere reali le nostre intenzioni.”

Ronald ha continuato: “Sia che si tratti di un gioco più lineare, o se pensi a un enorme gioco open-world dove si può viaggiare velocemente da un’estremità all’altra del mondo, non vogliamo proporre un caricamento che tira fuori i giocatori dall’immersione, e questo è tutto possibile con alcuni degli investimenti che abbiamo fatto sul lato I/O “.

Al momento non ci sono ulteriori informazioni riguardo a Xbox Series X, ma sicuramente ne sentiremo di più durante il 2020, quando avremo sicuramente una data d’uscita più specifica rispetto all’attuale finestra di lancio attesa per le festività natalizie del 2020. Cosa pensate delle parole di Jason Ronald sui caricamenti di prossima generazione?